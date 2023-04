In einigen Märkten - auch in Europa - geht Netflix schon hart gegen das Teilen von Konten vor. In Spanien etwa hat das Account-Sharing-Verbot dafür gesorgt, dass in nur wenigen Wochen eine Million Nutzer:innen abwanderten. Eigentlich wollte Netflix die unerlaubte Mitnutzung der Konten zahlender Nutzer:innen, das sogenannte Account-Sharing, schon mit Ende März 2023 flächendeckend unterbinden. Wohl auch weil die Maßnahme bei den betroffenen Nutzer:innen in Ländern wie Spanien gar nicht gut ankommt, ist das Verbot des Account-Sharings um ein paar Wochen verschoben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...