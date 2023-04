Was folgt auf den Tiefpunkt? Richtig, die Trendwende. Analysten von Bloomberg Intelligence zufolge, hat die USA ebenjenen Tiefpunkt der Rezession bereits im Dezember durchschritten - gute Nachrichten für alle Bullen. Denn seit 1970 legte der S&P 500 nach einem wirtschaftlichen Tiefpunkt im Schnitt 20 Prozent zu. Dazu gerät mit dem Rückgang der Inflationsrate (derzeit 3,9 Prozent) auch eine mögliche Zinswende noch in diesem Jahr in Reichweite. Indizien für eine Rally auf dem Silbertablett gibt ...

