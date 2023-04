Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -Als Stadt mit Design-Genen hat Shenzhen eine florierende Kreativ- und Design-Industrie erlebt, seit sie 2008 zur UNESCO City of Design ernannt wurde. In den letzten fünfzehn Jahren hat sich die Megastadt von der Fabrik der Welt zu einem Zentrum der Modernisierung des verarbeitenden Gewerbes und darüber hinaus zu einem internationalen Zentrum für Innovation und Kreativität entwickelt. "Shenzhen Design" ist nicht nur eine wichtige Plattform für die industrielle Transformation und Modernisierung der Stadt, sondern hat sich auch zu einem neuen Wachstumsmotor für seine hochwertige wirtschaftliche Entwicklung entwickelt.Nach Jahren des Aufbaus und der Entwicklung hat sich "Shenzhen Design" zu einem wichtigen Pionier und führenden Akteur in der chinesischen Industrie mit globaler Sichtbarkeit entwickelt."City of Design" fördert die Präsenz und das Ansehen der StadtMit der rasanten Urbanisierung und dem Aufschwung der Wirtschaftstätigkeit und mit "Design" im Blut hat sich die Design-Industrie in Shenzhen in den 1990er Jahren schnell entwickelt. Die Stadt übernahm die Führung bei der Umsetzung der Strategie, eine Stadt mittels kultureller Entwicklung aufzubauen, und schlug 2003 vor, eine "City of Design" zu bauen. Im Jahr 2008 wurde sie von der UNESCO als erste Stadt Chinas mit dem Titel "City of Design" ausgezeichnet.In den vergangenen Jahren haben das Parteikomitee der Stadt Shenzhen und die Stadtregierung von Shenzhen zahlreiche Maßnahmen ergriffen, wie etwa politische Unterstützung, Beratung der Industrie und Vermittlung von Ressourcen, sowie keine Mühen gescheut, um die innovative Entwicklung von "Shenzhen Design" zu unterstützen, was zu bemerkenswerten Ergebnissen geführt hat. Gegenwärtig gibt es in der Stadt 33.000 kreative Design-Dienstleister, über 30 börsennotierte Design-Unternehmen und mehr als 220.000 Designer. Der Umsatz aus kultureller Kreativität und Design übersteigt 1 Billion RMB, wobei Grafik-Design, Industrie-Design und Design in den Kategorien Kleidung, Möbel und Schmuck führend sind.Heute hat sich Shenzhen mit dem glänzenden Ruf der "City of Design" zu einer wichtigen Stadt für junge Designer und zu einem weltweiten Design-Pionier entwickelt."Shenzhen Design" gibt neue Impulse für die Beschleunigung und Aufwertung der FertigungsindustrieShenzhen hat der innovation des industriellen Designs stets große Bedeutung beigemessen und seine hochwertige Entwicklung energisch gefördert. Im Jahr 2012 führte Shenzhen die ersten lokalen Richtlinien für Industrie-Design in China ein In den 11 Jahren, die seither vergangen sind, sind die jährlichen Einnahmen aus professionellen Dienstleistungen im Bereich Industrie-Design um das Zwölffache gestiegen, was einen erheblichen Einfluss auf die Verbesserung der Qualität und Effizienz der Fertigungsindustrie hat.Shenzhen hat schon immer eine breite Plattform und einen Entwicklungsraum für innovative Design-Talente aus der ganzen Welt geboten und damit die Integration von kreativem Design und aufstrebenden Industrien gefördert."Shenzhen Design" beleuchtet die Modebranche, um den Vitalitätsmotor zu aktivieren.Shenzhen hat sich zu einer der am weitesten entwickelten Städte in Chinas Modeindustrie entwickelt und gehört mit seiner Gesamtwirtschaftsleistung zu den Spitzenreitern. Es gibt über 2.500 Bekleidungsunternehmen in Shenzhen, von denen mehr als 90 % unabhängige Marken sind. Sie machen einen Marktanteil von über 60 % in erstklassigen Einkaufszentren in großen und mittleren Städten im ganzen Land aus, mit einem Jahresumsatz von fast 270 Milliarden RMB, was 10 % des nationalen Gesamtumsatzes entspricht.Hinter den beeindruckenden Zahlen verbergen sich 40 Jahre rasanter Fortschritte in der Modedesignbranche von Shenzhen. Als eine der repräsentativsten High-End-Industrien ist die Modeindustrie nicht nur eng mit dem verarbeitenden Gewerbe und dem Dienstleistungssektor verbunden, sondern erfordert auch hohe Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie Kreativität, um den Produkten einen besonders hohen Mehrwert zu verleihen.Die kürzlich veranstaltete Shenzhen Fashion Week ist eine wichtige Plattform, um das Image der Stadt zu fördern, Modetrends zu setzen, den Modekonsum anzukurbeln und die industrielle Entwicklung voranzutreiben, und zeigt die innovativen Eigenschaften und technologischen Vorteile der Stadt. Die Shenzhen Fashion Week hat schon immer die Kombination von Design und industriellem Wert betont. In den letzten Jahren haben sich die Messen während der Shenzhen Fashion Week mit zunehmendem kommerziellen Einfluss vergrößert, was das Verbrauchererlebnis effektiv verbessert, potenziellen Konsum aktiviert und den brillanten Charme der Shenzhen-Mode hervorgehoben.Nach über vier Jahrzehnten rasanter Entwicklung hat sich Shenzhen zu einer weltweit bekannten Hightech-Stadt entwickelt. In wichtigen städtischen Gebieten hat Shenzhen Methoden der Stadtgestaltung eingesetzt, um besondere Merkmale zu schaffen, sein kulturelles Erbe zu bewahren und ein einzigartiges Stadtbild zu erschaffen.Fünfzehn Jahre Entwicklung sind eine fruchtbare Errungenschaft und ein neuer Ausgangspunkt für Shenzhen als "City of Design". "Shenzhen Design" ist immer auf der Suche und bewegt sich unaufhaltsam in Richtung Zukunft.