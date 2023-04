Zumindest zu Beginn ging es an der Börse am Dienstag noch eher ruhig zu, was sich aber spätestens heute ändern dürfte. Für Aufsehen sorgten Meldungen um die First Repblic Bank, welche manch einen schon wieder die nächste Bankenkrise fürchten lassen. Nach Handelsschluss punkteten Tech-Konzerne in den USA hingegen mit guten Zahlen. Insgesamt ergibt sich da ein gemischtes Bild und die Nervosität bleibt sehr hoch.Anzeige:Auf der Gewinnerseite stand gestern die schwer angeschlagene Aktie von TUI (DE000TUAG505), welche sich um 4,35 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...