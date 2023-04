EQS-Ad-hoc: Vulcan Energy Resources Limited / Schlagwort(e): Joint Venture/Finanzierung

Vulcan und Nobian haben eine Vereinbarung über die geplante strategische Partnerschaft für die zentrale Lithiumverarbeitungsanlage einschließlich einer Eigenkapapitalfinanzierung unterzeichnet



26.04.2023

Vulcan Energy Resources Ltd. (Vulcan oder das Unternehmen) hat eine Vereinbarung mit Nobian GmbH (Nobian) für die Bildung eines 50/50-Joint-Ventures für die zentrale Lithiumverarbeitungsanlage (CLP) von Vulcan unterzeichnet, die Teil von Vulcans Zero Carbon Lithium Projekt (Transaktion) ist. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt, dass die Parteien endgültige Vereinbarungen treffen, die innerhalb von 10 Wochen nach dem Datum des Term Sheets abgeschlossen werden sollen. Im Rahmen der Projektfinanzierung hat Vulcan die erste Phase seines geplanten integrierten Lithiumhydroxid-Monohydrat- (LHM) und Erneuerbare-Energien-Projekts mit einer Kapazität von 24.000 Tonnen in zwei separate Zweckgesellschaften (special purpose vehicles, SPVs) aufgeteilt: SPV1 umfasst die Anlagen und die Infrastruktur im Zusammenhang mit der Produktion von erneuerbarer Energie und Lithiumchlorid (LiCl) und beinhaltet Grundstücke, Bohrungen, Pipelines, geothermische und Lithiumextraktionsanlagen. Die Produktion von SPV1 umfasst erneuerbare Energie und LiCl, wobei letzteres an SPV2 verkauft wird. SPV2 umfasst die CLP, die LiCl in LHM umwandelt, wobei HCl als Nebenprodukt anfällt. Das LHM wird an Vulcan verkauft, die es dann an die Abnehmer weitergibt. Das Term Sheet sieht vor, dass Nobian, vorbehaltlich der Unterzeichnung der endgültigen Vereinbarungen für die Transaktion und der Erfüllung anderer Bedingungen, 161 Mio. EUR (ca. 265 Mio. AUD) in bar als Eigenkapital zur Finanzierung der CAPEX für das CLP einbringt, um 50 % des SPV2 Joint Ventures zu erwerben, auf der Grundlage einer vereinbarten Pre-Money-Bewertung von 322 Mio. EUR für das CLP SPV2. Gemäß der endgültigen Machbarkeitsstudie (DFS) von Vulcan, die im Februar 2023 veröffentlicht wurde, wird der CAPEX-Bedarf von SPV2 auf 322 Mio. EUR geschätzt. Es wird erwartet, dass der Eigenkapitalbeitrag von Nobian, zusammen mit der erwarteten Fremdfinanzierung des Projekts durch das Unternehmen, den Finanzierungsbedarf für die CLP vollständig decken wird. Das Unternehmen strebt für die Gesamtfinanzierung der ersten Phase ein Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital von 65:35 an. Auf der Grundlage der DFS stellt der Kapitalwert (NPV) von SPV1 77 % des gesamten NPV der Phase Eins dar, während der NPV von SPV2 23 % beträgt.



