Geht doch: Die starken Zahlen von Microsoft haben heute zumindest beim Nasdaq 100 für ein Plus von 0,64 Prozent auf 12.806 Punkte gesorgt. Insgesamt ist die Stimmung aber verhalten. Der Dow Jones verlor 0,68 Prozent auf 33.302 Punkte. Für den S&P 500 ging es um 0,38 Prozent auf 4.056 Punkte abwärts.Eine Richtungsentscheidung steht damit weiterhin aus. So ist der S&P derzeit immer noch in einer Seitwärtsphase. Kommt die Rezession - und wenn ja, wie schlimm wird sie? Wie sieht es aus mit der Konsumlaune? ...

