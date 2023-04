DJ PTA-News: PEH Wertpapier AG: EBITDA 2022 übertrifft die zum Halbjahr 2022 getroffene Prognose für das Geschäftsjahr 2022

Frankfurt am Main (pta/26.04.2023/23:10) - Corporate News: PEH Jahresergebnis 2022 EBITDA 2022 übertrifft die zum Halbjahr 2022 getroffene Prognose für das Geschäftsjahr 2022

Das Jahr 2022 war für PEH von schwierigen geopolitischen und makroökonomischen Entwicklungen geprägt. Wesentliche Einflussfaktoren auf die Geschäftsentwicklung des Konzerns veränderten sich insbesondere durch den sich fortsetzenden Krieg in der Ukraine sowie Inflationsrekorde und steigende Leitzinserwartungen. Die schwierigen Rahmenbedingungen führten insbesondere an den internationalen Finanzmärkten zu großen Verwerfungen und Herausforderungen, die sich in extremen Volatilitäten sowohl bei Anleihen als auch Aktien gleichzeitig bemerkbar machten.

Trotz dieser sehr negativen Rahmenbedingungen wird ein besser als noch zum Halbjahr zu erwartendes EBITDA 2022 mit EUR 11,4 Mio. (Vorjahr: 13,1 Mio.) für das Geschäftsjahr 2022 ausgewiesen. Belastet wird das Ergebnis von einem im Vergleich zur positiven Vorjahresperiode (+ 1,7 Mio. Euro) negativen Finanzergebnis 2022 (- 1 Mio. Euro) und im schwierigen Börsenumfeld nicht anfallenden performanceabhängigen Einnahmen. Diese einmalig negativen Effekte führen zu einem Rückgang im Ergebnis vor Steuern um 34,5 % und von 13,1 % des EBITDA. Trotz negativem Marktumfeld und ohne performanceabhängige Einnahmen haben sich die Provisionserträge nur leicht -5,9 % (netto) verringert und belaufen sich auf insgesamt 34,4 Mio. Euro Nettoprovisionseinnahmen. Dies verdeutlicht den stabilen Wachstumskurs in den Basis-Geschäftsfeldern von PEH.

Mit diesen Ergebnissen zum Geschäftsjahr 2022 wurde die zum Halbjahr 2022 getroffene Prognose für das Geschäftsjahr 2022 übertroffen. Der positive operative Trend hat sich im 1. Quartal 2023 fortgesetzt.

Steigende Dividendenausschüttung Der Hauptversammlung am 27. Juni 2023 werden wir eine Dividende von 1,80 EUR pro Aktie vorschlagen, das entspricht einer Steigerung gegenüber der letzten Ausschüttung 2022 um 20 %.

Ausblick 2023 Unter der Prämisse, dass sich die Märkte im weiteren Jahresverlauf 2023 normalisieren werden, geht der Vorstand von einem anhaltend positiven Verlauf im Geschäftsjahr 2023 und sich im 2. Halbjahr belebenden Marktimpulsen für das Jahr 2023 aus. PEH weist darauf hin, dass zuverlässige Prognosen für die weitere Geschäftsentwicklung in Anbetracht der nicht vorhersehbaren exogenen Einflussfaktoren dennoch nur eingeschränkt gemacht werden können.

Der Geschäftsbericht 2022 steht auf der Internetseite zur Verfügung: www.peh.de/berichte ( https://www.peh.de/ berichte/ )

Weitere Informationen www.peh.de ( https://www.peh.de/ )

Aussender: PEH Wertpapier AG Adresse: Bettinastraße 57-59, 60325 Frankfurt am Main Land: Deutschland Ansprechpartner: Martin Stürner Tel.: +49 69 247479930 E-Mail: M.Stuerner@peh.de Website: www.peh.de

ISIN(s): DE0006201403 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Berlin; Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Tradegate

