Berlin/Mannheim | 27. April 2023: Die Alpha Real Estate Holding GmbH - ein deutschlandweit tätiger Asset- und Investmentmanager - hat heute im Rahmen einer emittierten Vermögensanlage 581.000 Euro an ihre Anleger zurückgezahlt. Im Juni 2021 wurde die Vermögensanlage "Brandis" der Alpha Real Estate über die Crowdinvesting-Plattform PlanetHome Investment AG emittiert. Die Privatanleger und High-Net-Worth Individuals hatten 530.000 Euro über die Plattform finanziert. Bei der Vermögensanlage handelt es sich um ein festverzinsliches Nachrangdarlehen für eine Bestandswohnanlage in Brandis bei Leipzig. Kapitalanleger konnten sich über eine Laufzeit von 22 Monaten zu einer Verzinsung von 6,0% p.a. an dem Projekt beteiligen. Die Kapitalanlage erfreute sich einer hohen Nachfrage, da die Alpha Real Estate bereits zuvor schon über 1 Mio. Euro über die Plattform finanziert und vorzeitig zurückgezahlt hatte. Besonders in Zeiten der aktuellen Rekordinflation profitieren Investoren von den hohen Renditechancen durch Crowdinvesting. Weitere Vorteile sind die vollständige Kostenfreiheit der Kapitalanlage sowie die flexible und einfache Umsetzung für die Anleger. Sie können gemeinsam mit institutionellen Investoren und Family Offices ohne Gebühren, Ausgabeaufschläge oder Vertriebskosten investieren. "Wir nehmen im Markt ein hohes Vertrauen in unsere Produkte wahr. Daher sind wir für neue Anlagemöglichkeiten offen und dankbar. Auch unsere Bestandskunden nehmen diese Investitionsmöglichkeiten gerne an.", sagt Peter Buhrmann, CEO der Alpha Real Estate Group. Aufgrund der erfolgreichen Zusammenarbeit und der hohen Nachfrage im Private Placement Sektor prüft die PlanetHome Investment AG aktuell die nächste Projektfinanzierung für die Alpha Real Estate.

Über die PlanetHome Investment AG: Die PlanetHome Investment AG ist eine in Berlin ansässige, digitale Immobilien-Investment-Plattform, welche Immobilieninvestments für institutionelle & private Investoren leicht zugänglich, einfach, transparent und erschwinglich macht. Dabei richtet sich das Angebot an jeden interessierten Anleger. Privatanleger können ein diversifiziertes Anlageportfolio im Immobiliensegment aufbauen. Die Plattform arbeitet mit führenden Profi-Investoren der Immobilienwirtschaft zusammen und ermöglicht so auch den Zugang zu exklusiven Projektfinanzierungen, die sonst eigentlich nur institutionellen Investoren vorbehalten waren.





