SFS Group Schweiz AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

SFS Aktionärinnen und Aktionäre genehmigen alle Anträge der Generalversammlung



27.04.2023 / 06:50 CET/CEST





An der 30. ordentlichen Generalversammlung der SFS Group vom 26. April 2023 stimmten die Aktionärinnen und Aktionäre allen Anträgen des Verwaltungsrats zu. Die Stimmberechtigten nahmen die vorgeschlagenen Änderungen der Statuten vollumfänglich an und wählten Fabian Tschan in den Verwaltungsrat. Die beantragte Dividende von CHF 2.50 je Aktie wurde genehmigt. Zusätzliche Informationen finden Sie in der beigefügten Medienmitteilung und auf www.sfs.com . Mit freundlichen Grüssen



