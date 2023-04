EQS-News: Vossloh Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

Vossloh Aktiengesellschaft: Vossloh startet mit Rekordumsatz und höchstem operativen EBIT seit 12 Jahren erfolgreich ins Geschäftsjahr 2023



Vossloh startet mit Rekordumsatz und höchstem operativen EBIT seit 12 Jahren erfolgreich ins Geschäftsjahr 2023 Umsatz steigt im Auftaktquartal auf den Rekordwert von 256,3 Mio.€

EBIT verbessert sich um 73,7 % von 8,1 Mio.€ auf 14,0 Mio.€

Auftragseingang erreicht 344,9 Mio.€, Auftragsbestand mit 868,6 Mio.€ auf historischem Höchststand

Ausblick auf 2023 bestätigt Werdohl, 27. April 2023. Vossloh startet überaus erfolgreich in das neue Geschäftsjahr 2023. Der Auftragseingang liegt bei erfreulich hohen 344,9 Mio.€. Damit liegt er nur leicht unter dem Rekordwert des Vorjahres von 378,2 Mio.€, in dem unter anderem zwei Großaufträge aus China mit einem Volumen von insgesamt rund 90 Mio.€ enthalten waren. Der Auftragsbestand erreicht zum Ende des Berichtszeitraums einen neuen historischen Höchstwert und beträgt 868,6 Mio.€ nach 772,4 Mio.€ zum Vorjahresstichtag. Das entspricht einem Anstieg um 12,5 %, zu dem erneut alle Geschäftsbereiche beitrugen. Die Book-to-Bill-Ratio, die das Verhältnis von Auftragseingang zum Umsatz abbildet, erreicht im Berichtszeitraum den hohen Wert von 1,35. Umsatz und EBIT mit signifikantem Anstieg Der Konzernumsatz im ersten Quartal 2023 beläuft sich auf 256,3 Mio.€, was einem Anstieg um 15,4 % im Vergleich zum Vorjahresniveau von 222,2 Mio.€ entspricht. Damit erzielt Vossloh im Infrastrukturgeschäft den höchsten Umsatzwert in einem Auftaktquartal in der Unternehmensgeschichte. Zur positiven Entwicklung tragen alle Geschäftsbereiche bei, wobei der Geschäftsbereich Lifecycle Solutions mit einem Plus von 56,9 % das prozentual stärkste Wachstum aufweist. Das EBIT liegt im ersten Quartal 2023 mit 14,0 Mio.€ deutlich über dem Wert des Vorjahreszeitraums von 8,1 Mio.€ und steigt damit operativ auf den höchsten Stand seit zwölf Jahren. Die EBIT-Marge verbesserte sich von 3,6 % auf 5,5 %. Die Entwicklung der Vermögens- und Finanzlage des Vossloh Konzerns ist ebenfalls positiv. Das Eigenkapital steigt im Vorjahresvergleich um 4,7 % auf 626,3 Mio.€ (Vorjahr: 598,1 Mio.€). Die Eigenkapitalquote von 44,5 % bleibt damit auf anhaltend hohem Niveau (Vorjahr: 45,1 %). Die Nettofinanzschuld inklusive der Leasingverbindlichkeiten von 38,8 Mio.€ (31. Dezember 2022: 39,9 Mio.€) lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 273,4 Mio.€ (31. Dezember 2022: 237,5 Mio.€). Maßgeblich für den Anstieg im Vergleich zum Jahresende 2022 war vornehmlich der saisontypisch negative Free Cashflow. "Wir sind mit den beeindruckenden Ergebnissen im Auftaktquartal des Geschäftsjahres 2023 sehr zufrieden. Beim Auftragseingang können wir den dritthöchsten Wert innerhalb eines Quartals, beim Auftragsbestand gar den höchsten Wert ausweisen, der in unserer bisherigen Unternehmensgeschichte verzeichnet wurde. Der Umsatz erreicht ebenfalls einen Rekordwert und beim EBIT erzielten wir einen beachtlichen Anstieg um rund 74 %. Angesichts der weiterhin herausfordernden Rahmenbedingungen ist das eine hervorragende Leistung", sagt Oliver Schuster, Vorstandsvorsitzender der Vossloh AG, und ergänzt: "Wir haben uns für das laufende und die kommenden Jahre viel vorgenommen und setzen mit dem starken ersten Quartal unseren Erfolgskurs nahtlos fort. Als Unternehmen sind wir herausragend aufgestellt, um mit Innovationskraft, Kompetenz und unermüdlichem Fleiß Werte für unsere weltweiten Kunden zu schaffen und einen signifikanten Beitrag zu nachhaltiger Mobilität zu leisten." Profitabilität und Umsätze legen im Geschäftsbereich Core Components zu Die Auftragseingänge des Geschäftsbereichs Core Components blieben im Jahresauftaktquartal 2023 mit 166,2 Mio.€ erwartungsgemäß unter dem außergewöhnlich hohen Vorjahresniveau (Vorjahr: 196,6 Mio.€), das von zwei Großaufträgen beim Geschäftsfeld Fastening Systems in China profitiert hatte. Geringeren Auftragseingängen im Geschäftsfeld Fastening Systems stehen dabei deutlich höhere Auftragseingänge im Geschäftsfeld Tie Technologies gegenüber. Insgesamt hat sich dort der Wert neu gewonnener Aufträge mit 85,7 Mio.€ mehr als verdoppelt. Entscheidend hierfür waren Zuwächse in Mexiko und den USA . Der Auftragsbestand des Geschäftsbereichs am Ende des Berichtszeitraums beläuft sich auf 327,5 Mio.€ und liegt somit über dem bereits hohen Vorjahreswert (31. März 2022: 314,3 Mio.€). Umsatzseitig erzielt der Geschäftsbereich Core Components im Berichtszeitraum einen Anstieg um 13,5 % auf 115,1 Mio.€ (Vorjahr: 101,5 Mio.€). Der Umsatz des Geschäftsfelds Vossloh Fastening Systems erhöht sich auf 79,2 Mio.€ (Vorjahr: 73,9 Mio.€). Insbesondere in Mexiko, den USA und Deutschland legen die Umsatzerlöse zu. Der Umsatzanstieg im Geschäftsfeld Tie Technologies verteilt sich auf alle relevanten Regionen, allerdings ist der Anstieg in den USA besonders ausgeprägt. Insgesamt verbessert sich der Umsatz um 46,5 % und erreicht 41,7 Mio.€ (Vorjahr: 28,5 Mio.€). Der Geschäftsbereich Core Components erzielt im ersten Quartal 2023 ein EBIT von 12,4 Mio.€ (Vorjahr: 9,0 Mio.€). Die EBIT-Marge klettert von 8,9 % im Vorjahr auf nunmehr 10,8 %. Die spürbare Verbesserung von Ergebnis und Profitabilität ist vornehmlich auf Vossloh Fastening Systems zurückzuführen. Auch der Geschäftsbereich Customized Modules steigert Umsatz und EBIT Der Auftragseingang im Geschäftsbereich Customized Modules liegt mit 144,1 Mio.€ stabil auf dem hohen Vorjahresniveau (146,0 Mio.€). Der Auftragsbestand zum Quartalsende 2023 übertrifft mit 502,6 Mio.€ den Vorjahreswert von 430,9 Mio.€ deutlich und steht vor allem im Zusammenhang mit Aufträgen in Serbien und Frankreich. Der Umsatz im Geschäftsbereich Customized Modules steigt im Berichtszeitraum um 14,8 % auf 120,1 Mio.€ (Vorjahr: 104,7 Mio.€). Der Geschäftsbereich erzielt höhere Umsätze insbesondere in Mexiko, West- und Osteuropa. Das EBIT von 7,2 Mio.€ (Vorjahr: 5,2 Mio.€) in einem Auftaktquartal markiert den höchsten Stand seit mehr als zehn Jahren. Die EBIT-Marge steigt entsprechend auf 6,0 % (Vorjahr: 5,0 %). Geschäftsbereich Lifecycle Solutions mit sehr positiver Geschäftsentwicklung Der Auftragseingang des Geschäftsbereichs Lifecycle Solutions übertrifft im ersten Quartal 2023 mit 46,9 Mio.€ den Vorjahreswert von 42,3 Mio.€ um 10,8 %. Der Auftragsbestand von 52,1 Mio.€ zum Ende des Berichtszeitraums verzeichnet ebenfalls eine deutliche Steigerung gegenüber dem Stichtagswert des Vorjahres von 36,7 Mio.€. Der Geschäftsbereich Lifecycle Solutions realisiert zudem einen Umsatzanstieg um 56,9 % auf 31,4 Mio.€ (Vorjahr: 20,0 Mio.€). Der deutliche Zuwachs ist insbesondere auf den Teilbereich High Speed Grinding, auf höhere Umsatzbeiträge der niederländischen Gesellschaft Vossloh ETS sowie das stationäre Schweißen zurückzuführen. Das EBIT des Geschäftsbereichs ist saisontypisch noch negativ, liegt mit -0,9 Mio.€ jedoch spürbar über dem Vorjahresniveau von -2,3 Mio.€. Die EBIT-Marge beläuft sich entsprechend auf -3,0 % im Berichtszeitraum 2023 (Vorjahr: -11,4 %). Mitarbeitende Während des 1. Quartals 2023 betrug die durchschnittliche Anzahl der Mitarbeitenden im Vossloh Konzern 3.903 (Vorjahreszeitraum: 3.713). Der Anstieg geht vor allem auf den Geschäftsbereich Core Components und hier in erster Linie auf das Geschäftsfeld Tie Technologies zurück. Ausblick auf das Jahr 2023 Die Vossloh AG bestätigt den Ausblick für das Jahr 2023 und geht aus heutiger Sicht unverändert davon aus, im laufenden Geschäftsjahr einen Umsatz von 1,05 Mrd.€ bis 1,15 Mrd.€ erzielen zu können. Trotz der anhaltend hohen Beschaffungskosten für Energie und Material sowie deutlich steigender Personalkosten erwartet Vossloh einen spürbaren Anstieg des EBIT auf einen Wert zwischen 79 Mio.€ und 88 Mio.€, der plangemäß von allen Geschäftsbereichen getragen sein wird. Bezogen auf den Mittelwert der Umsatzprognose wird demnach eine EBIT-Marge zwischen 7,2 % und 8,0 % erwartet. Vossloh Konzern 1-3/2023 1-3/2022 Auftragseingang Mio.€ 344,9 378,2 Auftragsbestand zum 31.3. Mio.€ 868,6 772,4 Umsatz Mio.€ 256,3 222,2 EBITDA Mio.€ 26,9 20,1 EBITDA-Marge % 10,5 9,1 EBIT Mio.€ 14,0 8,1 EBIT-Marge % 5,5 3,6 Konzernergebnis Mio.€ 4,8 3,6 Ergebnis je Aktie € 0,07 0,02 Wertbeitrag Mio.€ -6,0 -7,9 Nettofinanzschuld (inkl.

Leasing) zum 31.3. Mio.€ 273,4 228,2 Eigenkapitalquote

zum 31.3. % 44,5 45,1

E-Mail: Investor.relations@vossloh.com Vossloh ist ein weltweit agierender Technologiekonzern, der seit 140 Jahren für Qualität, Sicherheit, Kundenorientierung, Zuverlässigkeit und Innovationskraft steht. Mit seinem umfassenden Angebot an Produkten und Dienstleistungen rund um den Fahrweg Schiene zählt Vossloh zu den Weltmarktführern in diesem Bereich. Vossloh bietet ein einzigartig breites Leistungsspektrum unter einem Dach an: Schienenbefestigungssysteme, Betonschwellen, Weichensysteme und Kreuzungen sowie innovative und zunehmend digitalbasierte Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Schienen und Weichen. Vossloh nutzt das systemische Fahrwegverständnis, um das zentrale Kundenbedürfnis "Verfügbarkeit des Fahrwegs Schiene" zu adressieren. Vossloh Produkte und Services sind in mehr als 100 Ländern im Einsatz. Mit etwa 75 Konzerngesellschaften in knapp 30 Ländern und über 40 Produktionsstandorten ist Vossloh weltweit vor Ort aktiv. Vossloh bekennt sich zu einer nachhaltigen Unternehmensführung und zum Klimaschutz und leistet mit seinen Produkten und Dienstleistungen einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Mobilität von Menschen und Gütern. Die Konzernaktivitäten sind in den drei Geschäftsbereichen Core Components, Customized Modules und Lifecycle Solutions gegliedert. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte Vossloh mit etwa 3.800 Mitarbeitenden einen Umsatz von 1.046,1 Mio.€ Vossloh AG • Vosslohstraße 4 • D-58791 Werdohl • Telefon +49(0)2392/52-0 • Telefax +49(0)2392/52-538 • www.vossloh.com

