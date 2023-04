DJ PTA-News: Software AG: Die Software AG steigert jährlich wiederkehrenden Umsatz im Digital Business um 21 % - Prognose für das Gesamtjahr bestätigt

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Darmstadt (pta/27.04.2023/07:06) - Die Software AG ( https://www.softwareag.com/de_de.html ) (Frankfurt TecDAX®: SOW) hat heute ihre Ergebnisse für das erste Quartal 2023 bekannt gegeben.

Sanjay Brahmawar, Chief Executive Officer der Software AG: "Im ersten Quartal hat sich das Wachstum des jährlich wiederkehrenden Umsatzes im Digital Business beschleunigt, und wir sind damit auf dem besten Weg, unsere Prognose für das Gesamtjahr zu erreichen. Unsere geschäftskritische Software unterstützt die digitale Transformation unserer Kunden und trifft - trotz des Gegenwinds aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Lage - weiterhin auf eine gute Resonanz im Markt. Wir konzentrieren uns auch zukünftig auf den Bereich Integration und werden dank der Kombination unseres Angebots mit den attraktiven Plattformlösungen von StreamSets das Neukundengeschäft erfolgreich vorantreiben. Wir begrüßen die vertiefte Partnerschaft mit Silver Lake und sind zuversichtlich, dass wir mit dem Eintritt in die nächste Phase unserer Strategieentwicklung unsere Ziele erreichen werden."

Daniela Bünger, Chief Financial Officer der Software AG:"Die Ergebnisse des ersten Quartals zeigen, dass die strategische Fokussierung auf das Cloud-Geschäft, Software as a Service, Integration sowie die Spezialisierung unseres Vertriebs sich auszahlen. Wir haben die richtigen Maßnahmen angestoßen, um unsere Kostenbasis anzupassen, und werden auch im weiteren Jahresverlauf mit finanzieller Umsicht handeln. Die technischen Auswirkungen der Umstellung unseres Geschäftsmodells sind weiterhin spürbar, doch es gelingt uns, die Effekte abzumildern, indem wir konsequent die Effizienz und Effektivität unseres Geschäftsbetriebs verbessern."

Wichtige Ergebnisse des ersten Quartals

* Dynamik des Geschäftsbereichs Digital Business hält an: Der jährlich wiederkehrende Umsatz (Annual Recurring Revenue, ARR) verzeichnete im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 21 % und der Produktumsatz einen Zuwachs von 9 % oder währungsbereinigt um 8 %, wobei sich der Umsatz mit Software as a Service (SaaS) um 66 % bzw. währungsbereinigt 64 % erhöhte. * Umstellung von Adabas & Natural (A&N) auf Subskriptionen läuft weiter, dabei ist der ARR des Segments um 5 % bzw. währungsbereinigt 7 % gewachsen. * Konzernproduktumsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 2 % bzw. währungsbereinigt um 1 % und lag damit im Rahmen der Erwartungen. * Die operative Ergebnismarge (EBITA, non-IFRS) entwickelte sich wie geplant und erreichte 11,2 %. * Prognose für das Gesamtjahr 2023 bestätigt.

Entwicklung des ARR im ersten Quartal 2023

Am Ende des ersten Quartals 2023 erreichte der ARR im Digital Business 518,9 Mio. EUR (Vj. 429,4 Mio. EUR), das entspricht sowohl nominal als auch währungsbereinigt einem Wachstum von 21 %. Der Konzern-ARR im A&N-Geschäft belief sich auf 185,4 Mio. EUR. Im Vergleich zum ersten Quartal des Jahres 2022 mit einem ARR von 176,1 Mio. EUR entspricht das einem Wachstum von 5 % bzw. währungsbereinigt 7 %. Dieser stetige Anstieg des ARR zeigt den Erfolg der Umstellung des Geschäftsmodells auf Subskriptionen und SaaS sowie die daraus resultierenden hochwertigeren und berechenbareren Umsatzströme.

Entwicklung des Konzernumsatzes und des Konzernergebnisses im ersten Quartal 2023

Die Software AG wies im ersten Quartal einen Gesamtumsatz von 210,6 Mio. EUR (Vj. 206,0 Mio. EUR) aus. Sowohl nominal als auch währungsbereinigt entspricht dies einem Wachstum von 2 %. Der Konzernproduktumsatz stieg um 2 % bzw. währungsbereinigt um 1 % auf 169,8 Mio. EUR (Vj. 166,9 Mio. EUR). Der Anteil von Subskriptionen und SaaS am Konzernproduktumsatz lag bei 57 %, ein Anstieg um 13 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der Produktumsatz im Digital Business verbesserte sich im ersten Quartal um 9 % bzw. währungsbereinigt um 8 % auf 120,6 Mio. EUR (Vj. 110,9 Mio. EUR). Der A&N-Produktumsatz erreichte im ersten Quartal 49,3 Mio. EUR (Vj. 56,0 Mio. EUR). Sowohl nominal als auch währungsbereinigt entspricht dies einem Rückgang um 12 %. Im Geschäftsbereich Professional Services erreichte der Umsatz im ersten Quartal 40,7 Mio. EUR, ein Plus von 4 % (Vj. 39,1 Mio. EUR).

Das Ergebnis des Konzerns vor allen Steuern und Zinsaufwendungen (EBIT) lag im ersten Quartal bei 3,1 Mio. EUR (Vj. 30,0 Mio. EUR). Das operative Ergebnis (EBITA, non-IFRS) erreichte im ersten Quartal 23,6 Mio. EUR (Vj. 40,9 Mio. EUR). Daraus resultierte im ersten Quartal eine operative Ergebnismarge (EBITA, non-IFRS) von 11,2 % (Vj. 19,9 %).

Der Free Cashflow belief sich im ersten Quartal auf 20.9 Mio. EUR (Vj. 24,3 Mio. EUR).

Prognose

Der Konzern hat heute seine Prognose für das Gesamtjahr 2023 bestätigt. Die Prognosespannen sind, mit Ausnahme der Marge, zu konstanten Wechselkursen angegeben:

* Anstieg des ARR im Segment Digital Business zwischen 10 und 15 % * Entwicklung des ARR im Segment A&N zwischen -2 und 2 % * Anstieg des Konzernproduktumsatzes zwischen 6 und 10 % * Operative Ergebnismarge (EBITA, non-IFRS) zwischen 16 und 18 %

Die Software AG strebt im Segment Digital Business weiterhin ein zweistelliges Umsatzwachstum an. Sie bekräftigt ferner das Ziel, mittelfristig eine operative Marge im hohen Zwanzigerbereich zu erreichen, die sich in einer verbesserten Cashflow-Generierung widerspiegeln wird.

Telefonkonferenz

Am Donnerstag, 27. April um 9:30 Uhr MESZ (8:30 BST) findet ein Webcast für Investoren und Finanzanalysten statt. Bitte registrieren Sie sich hier: Result Center (softwareag.com) ( https://investors.softwareag.com/de_de/ financial-results--news--events/result-center.html ).

Über die Software AG

Die Software AG ist der Softwarepionier der vernetzten Welt. Seit dem Jahr 1969 hat die Gesellschaft mehr als 10.000 Firmen und Organisationen dabei unterstützt, Menschen, Unternehmen, Systeme und Geräte durch Software zu verbinden. Mithilfe von Integration & APIs, IoT & Analytics sowie Business & IT Transformation ebnet die Software AG den Weg zum vernetzten Unternehmen; ihre Produkte sind der Schlüssel für einen ungehinderten Datenfluss und eine reibungslose Zusammenarbeit. Im Geschäftsjahr 2022 hatte das Unternehmen rund 5.000 Beschäftigte in mehr als 70 Ländern und erwirtschaftete einen Jahresumsatz von mehr als 950 Mio. EUR.

Folgen Sie uns auf Twitter unter Software AG Deutschland ( https://twitter.com/SoftwareAG_D ) | Software AG Global ( https://twitter.com/SoftwareAG ) oder unter LinkedIn ( https://www.linkedin.com/company/2829/ ).

Kontakt

Anfragen von Investoren Robert Hildebrandt Director, Investor Relations E: robert.hildebrandt@softwareag.com T: +49 6151 92-1040 Anfragen von Medienvertretern Dr. Astrid Kasper Senior Vice President, Corporate Communications E: astrid.kasper@softwareag.com T: +49 6151 92-1397 Dorothee Tschampa Senior Manager, Financial Communications E: dorothee.tschampa@softwareag.com T: +49 6151 92-1575

Kennzahlen

[ Alle Angaben sind vorläufig, ungeprüft und wurden nach IFRS ermittelt, sofern nicht anders angegeben. ]

in Mio. EUR (soweit nicht anders vermerkt) Q1 2023 Q1 2022 +/- in % +/- in % acc¹ Konzernumsatz 210,6 206,0 2 2 Produktumsatz 169,89 166,9 222 1 davon Digital Business 120,6 110,9 9 8 davon Adabas & Natural (A&N) 49,3 56,0 -12 -12 davon Lizenzen 50,4 55,5 -9 -9 davon Wartung 96,3 97,5 -1 -2 davon Software as a Service (SaaS) 23,2 14,0 66 64 31.03.2023 31.03.2022 Konzern-ARR2 704,3 605,5 16 17 Digital Business ARR2 518,9 429,4 21 21 A&N ARR2 185,4 176,1 5 7 Q1 2023 Q1 2022 Operatives Ergebnis (EBITA, non-IFRS) 23,6 40,9 -42 Operative Ergebnismarge (EBITA, non-IFRS) in % 11,2 19,9 Segmentergebnis Digital Business -2,4 8,0 -130 Segmentmarge in % -2,0 7,2 Segmentergebnis A&N 34,0 38,0 -11 Segmentmarge in % 69,0 67,8 EBIT 3,1 30,0 -90 Operatives Nettoergebnis (non-IFRS) 13,0 25,3 -49 Operatives Nettoergebnis je Aktie (non-IFRS)3 in EUR 0,18 0,34 -48 Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit 26,5 30,6 -13 CapEx4 -3,2 -3,6 -11 Tilgung von Leasingverbindlichkeiten -2,4 -2,7 -11 Free Cashflow 20,9 24,3 -14 Free Cashflow je Aktie in EUR 0,28 0,33 -14 Bilanz 31.03.2023 31.12.2022 Bilanzsumme 2.628,2 2.678,4 -2 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 434,6 427,1 2 Netto-Cash-Position -232,9 -240,0 -3 Mitarbeiter (Full-Time Equivalents) 4.848 4.996 -3

* At constant currency (um Wechselkurseffekte bereinigt). * Annual Recurring Revenue (jährlich wiederkehrender Umsatz). * Basierend auf durchschnittlich ausstehenden Aktien (unverwässert) Q1 2023: 74,0 Mio./Q1 2022: 74,0 Mio. * Cashflow aus Investitionstätigkeit bereinigt um Akquisitionen und Anlagen in Schuldtiteln.

Haftungsausschluss

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen des Vorstands der Software AG (zusammen mit den konsolidierten Tochtergesellschaften der Software AG-Konzern) beruhen und Vorhersagen, Prognosen oder andere Aussagen über zukünftige Ereignisse darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen geben eine zum Zeitpunkt der Aussage aktuell bestehende Einschätzung der Software AG bezüglich zukünftiger Ereignisse und Ergebnisse wieder, welche naturgemäß Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die tatsächlichen Ergebnisse können von den hier projizierten Zahlen deutlich abweichen, da sie von einer Vielzahl veränderlicher Faktoren abhängen, zum Beispiel der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung oder Branchenentwicklung, Wechselkursschwankungen, der Einführung konkurrierender Produkte /Angebote, fehlender Marktakzeptanz neuer Produkte, Dienstleistungen und Technologien oder Veränderungen der Unternehmensstrategie. Die Software AG ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, und übernimmt auch keine Verpflichtung, dies zu tun.

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zur Zeichnung oder zum Erwerb von Wertpapieren der Software AG oder eines der Unternehmen dar, die derzeit oder in Zukunft zum Software AG-Konzern gehören, noch ist dieses Dokument Bestandteil eines solchen Angebots und sollte auch nicht als ein solches verstanden werden. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika oder einer anderen Jurisdiktion dar, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung nicht zulässig ist, oder gegenüber einer Person, der gegenüber ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig ist. Wertpapiere der Software AG dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Freistellung von Registrierung gemäß der aktuell gültigen Fassung des U.S. Securities Act von 1933 verkauft oder zum Kauf angeboten werden.

(Ende)

Aussender: Software AG Adresse: Uhlandstraße 12, 64297 Darmstadt Land: Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 615192 1900 E-Mail: Investor.Relations@softwareag.com Website: www.softwareag.com

ISIN(s): DE000A2GS401 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hannover; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

April 27, 2023 01:06 ET (05:06 GMT)