The following instruments on XETRA do have their first trading 27.04.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 27.04.2023Aktien1 AU000000CG18 Carbonxt Group Ltd.2 PLSTLNR00012 Stilo Energy S.A.3 MHY460023028 JX Luxventure Ltd.4 NO0012885252 Norse Atlantic ASA5CH1260041939 ObsEva S.A.Anleihen1 DE000A351PD9 BayWa AG2 EU000A3K4D74 Europäische Union3 US13607LNG40 Canadian Imperial Bank of Commerce4 DE000DD5A2Y3 DZ BANK AG5 FR001400HOZ2 La Banque Postale6 XS2616652637 NN Group N.V.7 DE000NLB4SC7 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-8 CH1251998238 Raiffeisen Schweiz Genossenschaft9 US78016HZQ63 Royal Bank of Canada10 US13607LNF66 Canadian Imperial Bank of Commerce11 DE000HLB4793 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale12 DE000HLB47Z3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale13 US78016FZY32 Royal Bank of Canada Kanada