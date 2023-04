Die Aktie der Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (WKN: 909800), kurz TSMC, hat in den letzten Wochen und Monaten das Interesse vieler Investoren geweckt. Besonders die Entscheidung von Warren Buffett, seine Anteile an dem Unternehmen zu verkaufen, sorgte für Aufsehen. Auch bei mir. Nur nutzte ich die Gelegenheit, um mir Anteilsscheine ins Depot zu legen. Während einige Investoren sich zurückhalten, sehen andere in der TSMC-Aktie ebenfalls eine vielversprechende langfristige Investitionsmöglichkeit. ...

