Der Vertrag gibt Ingenieuren, Computerwissenschaftlern und Physikern direkten Zugang zum IonQ Aria-System für Quantenalgorithmus-Experimente

IonQ (NYSE: IONQ), ein branchenführendes Unternehmen im Bereich Quantencomputing, meldete heute den Abschluss einer neuen Vereinbarung mit dem in Abu Dhabi ansässigen Quantum Research Center Technology Innovation Institute (QRC-TII) in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Im Rahmen der Vereinbarung erhält das QRC-TII Zugang zu IonQs branchenführendem Aria-Quantencomputer, der die Prüfung und Ausführung von Quantenalgorithmen ermöglicht.

"Wir freuen uns sehr, dem Technology Innovation Institute Zugang zu dem unseres Erachtens weltweit leistungsstärksten, kommerziell verfügbaren Quantencomputer zu geben und dem Institut damit bei der Entwicklung von Quantenalgorithmen behilflich zu sein, um die komplexesten Probleme der heutigen Zeit anzugehen", erklärte Peter Chapman, CEO und President von IonQ. "Das Interesse an Quantencomputing hat in der gesamten Region im Lauf der letzten Jahre zugenommen, und IonQ ist stolz darauf, als führende treibende Kraft in der Quanten-Hardware-Innovation und Zugänglichkeit Anerkennung zu finden."

In jüngsten Jahren hat die Regierung der VAE Millionen US-Dollar für die Unterstützung des QRC-TII bereitgestellt und die aufstrebende Quantencomputing-Branche des Landes gefördert. Das Institut, in dem eine breite Vielfalt von weltweit führenden Wissenschaftlern, Forschern und Ingenieuren tätig ist, konzentriert sich auf die Schaffung besserer Quantenalgorithmen auf kommerziell verfügbaren Quantensystemen. Die heutige Mitteilung unterstützt die Bestrebungen des QRC-TII im Hinblick auf die Entwicklung, Prüfung und Optimierung neuartiger Quantenalgorithmen sowie die Charakterisierung von Quantengeräten und Verfahren zur Minderung von Quantenfehlern.

"Der Zugang zu IonQ Aria wird den Entwicklern des QRC-TII die Chance geben, neuartige quantenverbesserte Algorithmen für rechnerische Herausforderungen zu testen und zu optimieren. Diese komplexen Probleme reichen von heuristischen variantenreichen Quantenkreisen für die Optimierung von Problemen bis hin zu Prototypumsetzungen strenger Quantenalgorithmen für Matrixarithmetik und Quantensimulation", erklärte Prof. José Ignacio Latorre, Chief Researcher, QRC-TII. "Darüber hinaus können damit die Quantengerätcharakterisierung und Fehlerminderungsverfahren leichter erforscht werden, was potenziell zu genaueren Algorithmen führen könnte."

Die Vereinbarung von IonQ und dem QRC-TII in den VAE ist der jüngste Schritt in einer Reihe internationaler Entwicklungen für IonQ in den vergangenen Monaten. Im Januar dieses Jahres übernahm IonQ das in Kanada ansässige Startup-Unternehmen Entangled Networks aufgrund dessen Expertise mit Quantennetzwerken und eröffnete damit seine erste Niederlassung in Kanada. Dieser Schritt folgte eng im Anschluss an die Eröffnung von zwei internationalen Geschäftseinheiten in Deutschland und Israel im vergangenen Jahr. Damit wurden die erstklassigen Systeme von IonQ diversen europäischen Unternehmen, Ländern und Regierungen verfügbar gemacht.

Über IonQ

IonQ, Inc. ist ein führendes Unternehmen im Bereich Quantencomputing mit einer ausgewiesenen Erfolgsbilanz in den Bereichen Innovation und Implementierung. IonQ Aria ist das neueste in einer Reihe modernster kommerziell verfügbarer Quantensysteme mit branchenführenden 25 algorithmischen Qubits. Zusammen mit einer Rekordperformance hat IonQ den nach seiner Überzeugung besten Weg zur Skalierung definiert.

IonQ ist das einzige Unternehmen, das den Zugang zu seinen Quantensystemen über die Cloud auf Amazon Braket, Microsoft Azure und Google Cloud sowie über einen API-Direktzugriff ermöglicht. IonQ wurde 2015 von Dr. Christopher Monroe und Dr. Jungsang Kim auf der Grundlage von 25 Jahren richtungsweisender Forschung gegründet. Nähere Informationen sind verfügbar unter www.ionq.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen von IonQ

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Section 27A des US-amerikanischen Securities Act von 1933 und Section 21E des Securities Exchange Act von 1934, jeweils in geänderter Fassung. Einige der zukunftsgerichteten Aussagen können anhand von zukunftsgerichteten Wörtern identifiziert werden. Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen und Wörter wie "voraussichtlich", "erwarten", "nahelegen", "planen", "überzeugt sein", "beabsichtigen", "schätzen", "anvisieren", "Projekte", "sollten", "könnten", "würden", "womöglich", "werden", "Prognose" und andere ähnliche Ausdrücke enthalten, können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Zu diesen Aussagen gehören unter anderen solche über die Quantencomputing-Fähigkeiten und -Pläne von IonQ; Zugang zu den Quantencomputern von IonQ; die Fähigkeit, Quantenalgorithmen auf den Quantencomputern von IonQ zu testen und auszuführen; die Gelegenheit, neuartige quantenoptimierte Algorithmen für rechnerische Herausforderungen auf den Quantencomputern von IonQ zu testen und zu optimieren; die Fähigkeit, die Charakterisierung und Fehlerbehebungsverfahren zu implementieren; die Genauigkeit der Quantenalgorithmen, die auf den Quantencomputern von IonQ ausgeführt werden; sowie die Probleme, die von den Quantencomputern von IonQ gelöst werden können. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Vorhersagen, Projektionen und sonstige Aussagen über künftige Ereignisse, die auf aktuellen Erwartungen und Annahmen beruhen und daher Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen künftigen Ereignisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung abweichen, darunter insbesondere: Marktakzeptanz von Quantencomputing-Lösungen und den Produkten, Dienstleistungen und Lösungen des Unternehmens; die Fähigkeit des Unternehmens, sein geistiges Eigentum zu schützen; Veränderungen in den wettbewerbsintensiven Branchen, in denen das Unternehmen tätig ist; Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, die sich auf das Geschäft des Unternehmens auswirken; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Geschäftspläne, Prognosen und sonstigen Erwartungen umzusetzen und zusätzliche Partnerschaften und Gelegenheiten zu identifizieren und zu realisieren; und das Risiko von Rezessionen auf dem Markt und in der Technologiebranche, auch in Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie und/oder einem erhöhten Inflationsdruck. Diese Aufzählung der Faktoren ist nicht vollständig. Sie sollten die vorstehenden Faktoren und die anderen Risiken und Unwägbarkeiten, die im Abschnitt "Risk Factors" des Quartalsberichts von IonQ auf Formblatt 10-Q für das am 30. September 2022 beendete Quartal sowie in anderen von Zeit zu Zeit bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen des Unternehmens beschrieben sind, sorgfältig prüfen. In diesen Berichten werden andere wichtige Risiken und Unwägbarkeiten aufgezeigt, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse erheblich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich ausschließlich auf das Datum ihrer Veröffentlichung. Lesern wird nachdrücklich empfohlen, sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. IonQ übernimmt keinerlei Verpflichtung und hat nicht die Absicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund von neuen Informationen, künftigen Ereignissen oder aus anderen Gründen. IonQ gibt keine Zusicherung, dass sich seine Erwartungen als zutreffend erweisen werden.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

