Am Donnerstag setzt sich die Berichtssaison am deutschen Aktienmarkt fort. Trotz der vielen Quartalsberichte scheint dem DAX der Schwung weiter zu fehlen. Zum Auftakt dürfte der deutsche Leitindex rund 0,2 Prozent schwächer bei 15.769 Punkte in den Handel starten. Folgende Themen könnten die Kurse dabei beeinflussen:1. Uneinheitliche Kursentwicklungen an der Wall StreetÜberraschend starke Quartalszahlen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...