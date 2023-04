© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Jeff Chiu



Der Facebook-Mutterkonzern überrascht mit bärenstarken Zahlen. Umsatz und Prognose liegen über den Erwartungen der Wall Street, die Nutzerzahlen steigen. Anleger feiern nachbörslich mit einem zweistelligen Kursplus.

Trotz der Schwäche am Online-Werbemarkt hat der Tech-Riese Meta den Umsatz in den vergangenen drei Monaten gesteigert - um drei Prozent auf 28,6 Milliarden Dollar. Der Markt hatte stattdessen einen leichten Rückgang erwartet. Noch wichtiger für Anleger: Das Unternehmen von Mark Zuckerberg blickt positiv in die Zukunft. Die Prognose für das laufende Quartal wurde angehoben.

Der Gewinn ging um 24 Prozent auf 5,7 Milliarden US-Dollar zurück. Meta hatte in den vergangenen Monaten mit tausenden Stellenstreichungen auf die Kostenbremse gedrückt.

Der robuste Umsatz liefert dem Konzern nun weiteren Spielraum, in die kostspieligen Zukunftsprojekte Metaverse und Künstliche Intelligenz zu investieren. Die Sparte Reality Labs ist derzeit noch ein großer Verlustbringer für Meta. Im Vergleich zum Vorjahr stieg der operative Verlust von drei auf knapp vier Milliarden US-Dollar

Zuckerberg kündigte bei der Vorstellung der Zahlen an, dass die KI sich künftig "auf jede einzelne unserer Apps und Dienste auswirken" werde.

Anleger gefiel das offensichtlich sehr. Sie ließen die Aktie im nachbörslichen Handel am Mittwoch um rund elf Prozent auf 233 US-Dollar steigen. Seit Jahresanfang ist die Meta-Aktie um 74 Prozent gestiegen. Ein starker Rebound nach dem Horror-Jahr 2022, in dem die Aktie um 64 Prozent eingebrochen war. Von ihrem Allzeithoch im September 2021 bei rund 380 US-Dollar ist die Aktie jedoch immer noch meilenweit entfernt.

Autor: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion