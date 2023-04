Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Wiener Börse Plausch S4/50: Magnus Brunner hat Input für die audio-cd-Community, wer hat ebenfalls?Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S4/50 geht es um das Semifinale beim Aktienturnier, das heute endet, virtuell sind VIG und Palfinger im Finale. Einschätzungen gibt es zu den A1-Zahlen, News von Post, Raiffeisen, Varta und Research zu Mayr-Melnhof, Verbund, FACC. Magnus Brunner hat einen Input für die audio-cd-Community gemailt, dies im Nachklang der RBI-Konferenz in Zürs. Auch ...

