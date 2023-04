Zürich (ots) -Die schwedische Marke Fjällräven, bekannt für ihre zeitlose, funktionelle und langlebige Outdoor-Ausrüstung, erweitert ihre globale Präsenz im Einzelhandel und eröffnet am 26. Mai 2023 ihren ersten Brand Store in Zürich. Der neue Brand Store befindet sich an der Löwenstrasse 61, nur wenige Schritte vom Zürcher Hauptbahnhof und der Bahnhofstrasse entfernt."Wir freuen uns, mit der Eröffnung des ersten Flagship Stores in Zürich, unsere Präsenz in der Alpenregion weiter ausbauen zu können", sagt Sarah Tava, Global Director of Retail bei Fjällräven. "Die Alpenregion mit ihrer großen Outdoor-Community, die Fjällrävens Mission lebt, spielt für die Marke eine besonders wichtige Rolle. Der Store in Zürich ist ein großartiges Beispiel dafür, was Outdoor-Enthusiasten zukünftig an weiteren Standorten in Europa erwarten können, denn unser Ziel ist mehr Menschen dabei zu unterstützen mehr Zeit in der Natur zu verbringen, mit der richtigen Ausrüstung und dem richtigen Wissen."Fjällrävens Kerngeschäft ist Outdoor- und Trekking-Ausrüstung, von Bekleidung und Accessoires bis hin zu Rucksäcken, Zelten und Schlafsäcken. Seit der Markengründung im Jahr 1960 in Schweden hat es sich Fjällräven zur Mission gemacht, mehr Menschen raus in die Natur zu bringen, sei es durch Produkte, das Vermitteln von Outdoor-Know-how oder durch globale und lokale Events, die verschiedene Outdoorerlebnisse für die wachsende Community an Outdoor-Enthusiasten schaffen.Der Schweizer Outdoor-Community gewidmetMit dem Standort Zürich öffnet Fjällräven seinen ersten Flagship Store in der Alpenregion. Der Laden ist ganz der Schweizer Outdoor-Community und der Fjällräven Marken-Mission gewidmet, mehr Menschen zu einem Leben im Einklang mit der Natur zu inspirieren. Der Brand Store erstreckt sich über zwei Etagen und etwa 300 Quadratmeter auf denen alles von Fjällrävens technischster Bergsteigerausrüstung bis hin zu den beliebten Kånken zu finden sein wird. Ein Team von echten Outdoor Spezialisten bietet fachkundige Beratung zu Ausrüstung und Zubehör, egal ob es dabei um die Planung des nächsten Outdoor-Abenteuers geht oder darum, seinen Kleiderschrank, um nachhaltigere Kleidungsstücke zu ergänzen.Service und Community im VordergrundIntegriert in das Ladenkonzept ist Fjällrävens "Tailor Shop", eine hauseigene Schneiderei, die Anpassungen und Änderungen sowie Reparaturen und einen Wax-Service bietet. Ein Community-Bereich bietet Raum für Veranstaltungen und Erlebnisse, die mehr Menschen dazu bewegen sollen nach draußen zu gehen, in Einklang mit der Natur zu kommen oder Know-How für das nächste Outdoor-Abenteuer zu erlernen."Der neue Fjällräven Flagship-Store ist eine große Chance für den Schweizer Markt", sagt Alex Gamper, Fjällräven Country Manager für die Schweiz. "Der Store wird nicht nur die Markenbekanntheit stärken, sondern auch das komplette Fjällräven Sortiment führen und so unsere etablierte Präsenz im Schweizer Outdoor-Handel ergänzen. Bestehende als auch neue Kunden können so noch tiefer in die Fjällräven-Welt, unsere Markenmission und unser Produktportfolio eintauchen. Mit der integrierten Schneiderei wird der Zürcher Brand Store zudem für den Schweizer Markt als Reparatur- und Service-Center fungieren und Reparaturen direkt vor Ort ermöglichen.Der neue Standort in Zürich öffnet am 26. Mai 2023 das erste Mal seine Türen. Die Öffnungszeiten sind Mo-Fr 9:30 - 19:00, Sa 9:30 - 17:00, Sonntag geschlossen.Ein Grand Opening Event mit besonderen Gästen und Aktionen ist für den 8. Juni 2023 geplant. Mehr Informationen unter: https://fjrvn.com/ZurichOpeningPressekontakt:OutkommStefan SchiesserPR-Managerstefan.schiesser@outkomm.com+41 78 757 17 05outkomm.comEichbergerstrasse 60 - 9452 Hinterforst - SchweizOriginal-Content von: Fjällräven, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100095095/100905982