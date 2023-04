SCHNEIDER ELECTRIC hebt den Ausblick an - das kann man sich leisten, weil im ersten Quartal eine hohe Nachfrage nach Energiemanagementlösungen und Industrieautomatisierung aufgekommen ist. Die Erlöse stiegen in den drei Monaten bis Ende März im Jahresvergleich um gut 12 % auf fast 8,5 Mrd. Euro, organisch betrug das Plus knapp 16 %. Damit übertraf SCHNEIDER ELECTRIC die Markterwartung. Besonders stark war das Wachstum in Nordamerika. Nach dem starken Ergebnis zum Jahresauftakt und wegen nachlassender Engpässe bei der Versorgung mit wichtigen Teilen legt man nun die Latte für das Gesamtjahr höher: So peilt das Unternehmen für 2023 einen Umsatzanstieg aus eigener Kraft - sprich währungs- und portfoliobereinigt - um 10 bis 13 % an, nach bisher geplanten 9 bis 11 %. Der bereinigte operative Gewinn (Ebita) soll organisch um 16 bis 21 % zulegen, statt wie bisher in Aussicht gestellt um bis zu 16 %. Daumen hoch!



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



