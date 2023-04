Abermals startet der DAX wackelig in einen Handelstag. Heute verunsichern Zahlen von BASF und Deutsche Bank. Zudem stehen die Aktien von RWE, Rheinmetall und Deutsche Börse im Fokus. Der DAX ist am Donnerstag mit leichten Abschlägen in den Handel gestartet. Der deutsche Leitindex verlor 0,3 Prozent auf 15.748 Zähler. Alle sehnten sich nach neuen Höchstständen, doch ohne Rückenwind von der Wall Street dürfte das schwierig werden, sagte Portfolio-Manager ...

Den vollständigen Artikel lesen ...