Montage Gold hat jüngst 18 Mio. Dollar bei Anlegern eingesammelt. Allein CEO Rick Clark erwarb 1,4 Million Aktien. Die nächsten strategischen Schritte bis Jahresende stehen auch schon fest.

CEO Rick Clarke investiert in Montage Gold

Knapp 18 Mio. CAD hat Montage Gold (0,70; CA61178L1013) bei Anlegern mittels einer Kapitalerhöhung eingesammelt. Die Aktien wurden zum Preis von 0,70 CAD platziert. Laut CEO Rick Clark hätte man noch mehr Anteile verkaufen können, aber es sollte eine allzu starke Verwässerung vermieden werden. Clark selbst erwarb Anteile für rund 800.000 Dollar. Auch weitere Insider aus dem Board investierten in ihr Unternehmen. Mit den Mitteln will Montage Gold bis zum ersten Quartal 2024 alle Maßnahmen finanzieren, damit das Flaggschiffprojekt Koné in der Elfenbeinküste fertig für einen Minenbau ist.

Exploration auf Satellitenvorkommen Gbongogo geht weiter

Aktuell hat Montage Gold bereits 6.000 Samples (Proben) auf Lagen, die sukzessive analysiert und veröffentlicht werden. Zudem läuft bis zum Beginn der Regenzeit im Juni noch ein umfangreiches Bohrprogramm über 40.000 Meter auf dem Projekt. Allerdings nicht auf der bestehenden Ressource auf Koné. Letztes Jahr hatte das Unternehmen rund 25 Kilometer nördlich davon das Vorkommen Gbongogo von Barrick Gold und Endeavour Mining übernommen. Dieses weist deutlich höhere Goldgrade (rund 2 g/t vs. 0,7 g/t) als Koné auf und wird die Finanzkennzahlen für einen möglichen Minenbetrieb noch deutlich verbessern. Auf Gbongogo hatte man u.a. schon hochgradige Bohrungen ...

