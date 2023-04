Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In der nächsten Woche stehen die mit Spannung erwarteten Notenbanksitzungen der FED und der EZB auf dem Programm, so die Analysten der Helaba.Zuletzt hätten Sorgen vor einem Aufflammen der US-Bankenkrise die Zinserwartungen gedrückt. Dennoch sei davon auszugehen, dass die EZB noch einen gewissen Weg zu gehen habe, um die Inflation in den Griff zu bekommen, während sich der Zinserhöhungszyklus in den USA dem Ende nähere. Darauf hätten die Kommentare zahlreicher FED-Vertreter hingewiesen. Bis zur Entscheidung in knapp einer Woche gebe es wohl keine geldpolitischen Stellungnahmen mehr. ...

