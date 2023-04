Linz (www.anleihencheck.de) - Die gestern veröffentlichten Inflationsdaten für Australien lassen die Reserve Bank of Australia (RBA) aufatmen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Teuerungsrate habe einen deutlichen Rückgang von 7,8% auf 7,0% im ersten Quartal verzeichnet. Auch die Kerninflation sinke von 6,6% auf 5,8%. Diese Entwicklungen würden die Richtigkeit der Entscheidung einer Zinspause seitens der RBA bestärken. Für die Zinssitzung nächste Woche werde erwartet, dass der Leitzins bei 3,6% verharre. Von ersten Zinssenkungsschritten sei derzeit im Herbst auszugehen. ...

