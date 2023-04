Hannover (www.anleihencheck.de) - Anhaltende Faktoren unterschiedlicher Coleur wie Ängste in Zusammenhang mit der US-Schuldenobergrenze, schwachen Unternehmensgewinnmeldungen, wieder aufkeimende Sorgen im Bankensektor belasten Aktien und stützen Renten, so die Analysten der Nord LB.Auf zwei Highlights sollte man sich heute konzentrieren - am Vormittag stehe zur Veröffentlichung das europäische Economic Sentimentsamt Angaben zum Industrie-, Dienstleistungs- und Verbrauchervertrauen für den Monat April an, am Nachmittag das amerikanische BIP-Wachstum für das erste Quartal. Die Analysten würden angesichts bereits vorliegender Stimmungsumfragen aus den einzelnen Euroländern mit einem Anstieg des auch für die EZB wichtigen Economic Sentiments auf 99,9 Punkte rechnen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...