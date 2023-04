Kia hat von der italienischen Firma BrickVision ein 1:1-Modell seines Elektroautos EV6 aus Lego-Steinen bauen lassen. Es entstand in mehr als 800 Arbeitsstunden aus 350.000 Lego-Steinen. Präsentiert wurde das 1:1-Modell kürzlich auf der Design Week in Mailand und wird jetzt im Kia Energy House in Rom ausgestellt. kiapressoffice.com

