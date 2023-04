Die Deutsche Bank (WKN: 514000) stemmt sich mit positiven Nachrichten gegen den negativen Trend im Banken-Sektor. Von der Bekanntgabe der neuen Geschäftsergebnisse kann die Aktie am Donnerstag jedoch nicht profitieren und verliert im frühen Handel -1% auf 9,48 €. Bleibt der Weg für nachhaltige Kurssteigerungen versperrt oder ist er nach den guten Nachrichten bald frei? Die Deutsche Bank mit Sitz in Frankfurt am Main ist nach Bilanzsumme und Mitarbeiterzahl ...

