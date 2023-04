EQS-News: SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Erfolgreiches Ergebnis für SHOP APOTHEKE EUROPEs Hauptversammlung 2023: Bestätigung des neuen CEO und der geplanten Änderung des Unternehmensnamens.



27.04.2023 / 10:11 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Erfolgreiches Ergebnis bei SHOP APOTHEKE EUROPEs Hauptversammlung 2023: Bestätigung des neuen CEO und der geplanten Änderung des Unternehmensnamens. Sevenum, die Niederlande, 27. April 2023. Die gestrige Hauptversammlung von SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. war durchweg erfolgreich - mit einer absoluten Mehrheit stimmten die Investoren sowohl positiv über die Bestellung von Olaf Heinrich als neuen Vorstandsvorsitzenden als auch über die Änderung des Unternehmensnamens ab. Auf dem Annual General Meeting am 26. April 2023 wurde der Bestellung des neuen CEOs Olaf Heinrich zugestimmt. Damit startet der neue Vorstandsvorsitzende offiziell am 1. August 2023. Heinrich wird SHOP APOTHEKE EUROPE doch bereits auch schon vor seinem Amtsantritt als Berater zur Verfügung stehen, um sich auf seine bevorstehenden Aufgaben vorzubereiten. Er tritt damit die Nachfolge von Stefan Feltens an, der sich nach Ablauf seiner vierjährigen Amtszeit nun zurückzieht. Stefan Feltens hat das Unternehmen seit 2019 erfolgreich geleitet und in dieser Zeit die Position von SHOP APOTHEKE EUROPE als führender Online-Apotheke in Europa gestärkt. Mit der Zustimmung im Rahmen der Hauptversammlung stimmten Investoren ebenfalls der Änderung des Unternehmensnamens von SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. zu Redcare Pharmacy N.V. zu. Der neue Name Redcare Pharmacy greift den Care-Aspekt des Unternehmens auf; Red ist eine Reminiszenz an die aktuelle Marke von SHOP APOTHEKE EUROPE und steht für die Apothekenfarbe in zwei unserer Hauptmärkte, Deutschland und Österreich. Pharmacy steht für das Apotheken-Kerngeschäft. Redcare ist zudem bereits ein etablierter Name einer der Eigenmarken des Unternehmens. Die Namensänderung der Corporate Brand wird mit dem Ticker Symbol Change an der Frankfurter Börse Mitte Juni 2023 offiziell - von SAE zu RDC. Jasper Eenhorst, CFO von SHOP APOTHEKE EUROPE, kommentiert die Entscheidung: "Wir freuen uns sehr, dass unsere Investoren der Namensänderung zugestimmt haben. Der neue Name spiegelt unsere Wachstumsstrategie wider, die unsere Führungsposition als One-Stop-Pharmacy in Europa unterstreicht. Der neue englischsprachige Name reflektiert zudem unsere Internationalisierung - entsprechend einer Online-Apotheke, die in sieben Ländern tätig ist." Die Geschäftsstrategie von SHOP APOTHEKE EUROPE zeigt sich auch für das erste Quartal 2023 erfolgreich. Am 02. Mai 2023 veröffentlicht das Unternehmen die offiziellen Zahlen für das erste Viertel des Jahres. ÜBER SHOP APOTHEKE EUROPE. SHOP APOTHEKE EUROPE ist eine der führenden und am schnellsten wachsenden Online-Apotheken in Europa und derzeit in Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz aktiv. Ihren Hauptsitz hat SHOP APOTHEKE EUROPE im niederländischen Logistik-Zentrum Sevenum bei Venlo mit Standorten in Köln, Berlin, München, Tongeren, Warschau, Mailand, Lille und Eindhoven. SHOP APOTHEKE EUROPE bietet KundInnen ein breites Sortiment von mehr als 100.000 Originalprodukten zu attraktiven Preisen: OTC-, Beauty- und Körperpflegeprodukte sowie verschreibungspflichtige Medikamente, hochwertige Naturkost- und Gesundheitsprodukte, Low-Carb-Produkte und Sporternährung. Derzeit vertrauen über 9 Millionen aktive KundInnen SHOP APOTHEKE EUROPE. Da pharmazeutische Sicherheit bei SHOP APOTHEKE EUROPE an erster Stelle steht, bietet die Online-Apotheke einen umfassenden pharmazeutischen Beratungsservice. In Hinblick auf die Einführung des elektronischen Rezepts in Deutschland expandiert das Unternehmen aktuell im Bereich der digitalen Gesundheitsdienstleistungen. SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. notiert seit 2016 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) und ist Mitglied im Auswahlindex SDAX.



27.04.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com