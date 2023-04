Deutsche Bank 1.83% SIGAVEST (00VVAKFL): Die Deutsche Bank legte besser als erwartete Zahlen vor, was den Kurs heute zumindest etwas im Plus notieren lässt. Ein Aktienrückkaufprogramm sollte ebenfalls stützen. Die Aktie ist zu billig, aber vor dem Hintergrund der schwelenden Krise im US-Regionalbankenmarkt wird es schwer kurzfristig wieder an die Jahreshöchstkurse heranzukommen. Wir erinnern aber nochmal an die Kursziele von Goldman Sachs, die für die Deutsche Bank bei 19,50 Euro ...

