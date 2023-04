An der Nasdaq sorgte am Mittwoch Microsoft (+ 7,2 %) mit starken Quartalszahlen für einen positiven Impuls. Die wieder aufgeflammten Sorgen um den US-Bankensektor, wo die Regionalbank First Republic wieder in Schieflage geraten ist, belasteten dagegen die Standardwerte an der Wallstreet. Der Dow Jones gab deshalb gestern um 0,68 % auf 33.301 Punkte nach, während der marktbreitere S&P 500 mit einem Minus von 0,38 % bei 4.055 Punkten schloss. Der Technologieindex Nasdaq 100 stieg dank der guten Quartalszahlen von Microsoft und Meta um 0,64 % auf 12.806 Punkte. Heute wird in den USA die erste Schätzung für das Wirtschaftswachstum im ersten Quartal präsentiert. In Deutschland legte die Deutsche Bank heute Morgen ihre Q1-Zahlen vor und konnte dabei mit 1,9 Mrd. € den höchsten Vorsteuergewinn seit 2013 ausweisen. Mehr zu den Zahlen der Deutschen Bank gibt es heute Nachmittag auf dem Bernecker Börsenkompass. Im frühen Handel fehlte dem Dax der Schwung. Der deutsche Leitindex eröffnete den Handel mit einem Minus von 0,35 % bei 15.739 Punkten.



