Hannover (www.anleihencheck.de) - Der EU/EWR-Bankensektor präsentiert sich weiterhin in einer robusten Verfassung, so Dr. Frederik Kunze und Melanie Kiene, CIIA von der NORD/LB.Darauf würden auch die Zahlen zum EBA Risk Dashboard hindeuten. Die Datenbasis, referenziert bis 4. Quartal 2022, klammere die Entwicklungen der vergangenen Monate aus. Insofern sei von einer teils weiteren Verschlechterung einiger Kennziffern auszugehen, sofern der "Bankenstress" nicht nur eine "Stimmungsepisode" bleibe. Diese potenzielle Entwicklung würden die Analysten der NORD/LB mit Blick auf das Covered Bond-Segment aber nicht überbewerten wollen. Die Kapital- und Liquiditätsquoten hätten im Durchschnitt noch recht große Puffer zu verzeichnen. Auch mögliche NPL-Anstiege oder andere Verschlechterungen der Kreditqualität dürften sich noch nicht bei den Cover Pools niederschlagen. So sind nach unserem Verständnis die Emittenten uneingeschränkt in der Lage (sofern nötig) aktives Deckungsstockmanagement zu betreiben, so die Analysten der NORD/LB. (Ausgabe 15 vom 26.04.2023) (27.04.2023/alc/a/a) ...

