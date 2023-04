Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Sorgen vor Banken- und Konjunkturproblemen haben die Rentenmärkte gestützt, ebenso wie den Euro, während die Aktiennotierungen zunächst unter Druck standen, so die Analysten der Helaba.Die Unsicherheit könnte bis in die nächste Woche anhalten, denn noch seien die Notenbanken nicht am Ende des Zinserhöhungspfades angekommen. Weitere Zinsschritte in der nächsten Woche seien zu erwarten und bezüglich der EZB auch darüber hinaus. Sollte die FED zudem keine baldigen Zinssenkungen avisieren, sondern nur ein Pausieren oder zumindest ein vorsichtiges Vorgehen, könnte die Besorgnis weiter zunehmen. ...

