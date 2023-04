Linz (www.anleihencheck.de) - Die schwedische Wirtschaft hat nach wie vor mit einer hohen Inflations- und Kerninflationsrate zu kämpfen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Demnach sei die gestrige Leitzinserhöhung der Riksbank auf ein Niveau von 3,50% nicht verwunderlich gewesen. Dennoch habe die Schwedische Krone (SEK) nach der Anhebung abgewertet. Der Zinsschritt um 50 Basispunkte sei den Marktteilnehmer somit anscheinend nicht restriktiv genug gewesen. Sollte die Teuerung in Schweden in den nächsten Monaten ihr hohes Niveau beibehalten, seien weitere Zinserhöhungen nicht auszuschließen. Das aktuelle Niveau bei EUR/ SEK liege zwischen 11,34 und 11,42. (27.04.2023/alc/a/a) ...

