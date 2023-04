Stavanger (www.fondscheck.de) - Im ersten Quartal des Jahres übertraf der SKAGEN Focus (ISIN NO0010735129/ WKN A14SVY) seine Benchmark und auch den MSCI ACWI Value Index deutlich, so Jonas Edholm und David Harris, Portfoliomanager von SKAGEN Funds.Die Finanzmärkte hätten sich angesichts der jüngsten Entwicklungen bei US-Finanzwerten bemerkenswert widerstandsfähig gezeigt. Neben mehreren großen Bankenpleiten, darunter der Silicon Valley Bank und der Signature Bank, sei es zu einem allgemeinen Bewertungseinbruch bei US-Regionalbanken gekommen. Bisher scheinen die Finanzmärkte diese Probleme weitgehend isoliert zu betrachten und konzentrieren sich stattdessen auf die potenziellen positiven Auswirkungen niedrigerer Zinsen, so die Experten von SKAGEN Funds. ...

