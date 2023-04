Schon seit einer kleinen Ewigkeit versucht Microsoft, die Wettbewerbshüter von der gigantischen Übernahme des Videospieleherstellers Activision Blizzard überzeugen. Der Software-Konzern will damit endgültig zu einem der größten Player in dem Milliardengeschäft aufsteigen. Nun kam es aber zu einem kräftigen Dämpfer.Die britische Kartellbehörde CMA hat die geplante Übernahme von Activision Blizzard (US00507V1098) blockiert und meldet erhebliche Bedenken an. Gerade im Cloud-Segment, in welchem Microsoft (US5949181045) ohnehin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...