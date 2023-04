Die Goldnachfrage war im Jahr 2022 stärker als in mehr als zehn Jahren davorIm Vergleich zu 2021 stieg die Nachfrage nach Gold im vergangenen Jahr um rund 18 Prozent auf 4.741 Tonnen an, so das World Gold Council. Seit 2011 wurden jedes Jahr mehr als 4.000 Tonnen Gold nachgefragt, nur 2020 war der Bedarf geringer. Das Angebot dagegen aus den Minen fällt kleiner aus. Die Lücke schließen Altgold, Zentralbankverkäufe und zum Teil auch das Hedging (Vorwärts- oder Terminverkäufe) der Produzenten. Die ...

