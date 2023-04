Fielmann ist gut in das 1. Quartal 23 gestartet, alle Kennzahlen konnten im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesteigert werden. Das Unternehmen profitierte von einer zunehmend preissensiblen Kundschaft, die offensichtlich nach "günstigen" Produkten sucht. Als Markt- und Preisführer steht Fielmann in der Wahrnehmung der Kunden für garantierte Qualität zu niedrigen Preisen. Vor dem Hintergrund dieses starken Quartals gab das Management eine optimistische Prognose für das Geschäftsjahr 23 ab und erwartet nach einem schwierigen Geschäftsjahr 22 ein deutliches Umsatz- und Ergebniswachstum (Umsatz +7-10% / EBITDA +9-21% yoy). Nachdem vereinzelte Zahlen in Q4 22 bereits erste Anzeichen einer Trendwende gezeigt hätten, untermauerten die Q1-Zahlen diese Einschätzung nun deutlich. AlsterResearch berücksichtigt die ebenfalls heute veröffentlichten Zahlen für das GJ 22 und legt seine Schätzungen für 2025 vor. Insgesamt passen die Experten ihre Prognosen an und bestätigen ihr Kaufen-Rating mit einem neuen Kursziel von 55,00 EUR (alt 50,00 EUR). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Fielmann%20AG