Original-Research: exceet Group SCA (APEX) - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu exceet Group SCA (APEX)

Unternehmen: exceet Group SCA (APEX)

ISIN: LU0472835155



Anlass der Studie: Aufnahme der Coverage

Empfehlung: Buy

seit: 27.04.2023

Kursziel: 9,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat am 27.04.2023 die Coverage von exceet Group SCA (APEX) (ISIN: LU0472835155/ Bloomberg: EXC GR) aufgenommen. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal stuft die Aktie mit einem BUY-Rating ein, bei einem Kursziel von EUR 9,00.



Zusammenfassung:

Nach dem Reverse Takeover durch die exceet Group SCA im Januar 2023 ist die APEX Group eine im Prime Standard notierte Anbieterin kompletter grüner Wasserstoffinfrastrukturlösungen. Diese bestehen aus einem Elektrolyseur, einem Wasserstoffspeicher, einer H2-Brennstoffzelle oder alternativ einer H2-Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlage, sowie optional einer H2-Tankstelle und werden von einer modernen Energiemanagement-Software gesteuert. APEX verfolgt ein integriertes Geschäftsmodell, das sich von der Entwicklung und dem Bau von Wasserstoffinfrastrukturen bis zu deren Besitz und Betrieb erstreckt. Langfristig will sich APEX zu einem Produzenten von grünem H2 entwickeln. Als 'early Mover' hat sich das Unternehmen eine gute Wettbewerbsposition erarbeitet, um im Markt für grüne

Wasserstoffinfrastrukturen zu einem zentralen Spieler zu werden. Am Hauptsitz in Rostock-Laage hat APEX eine netzgekoppelte Wasserstoffinfrastruktur als Referenzanlage mit einer Elektrolyse-Kapazität von 2 MW entwickelt und errichtet, die den dortigen Gewerbepark komplett mit wasserstoffbasierter grüner Energie versorgen kann. Gegenwärtig befinden sich drei Projekte mit einer Gesamtkapazität von 115 MW in der aktiven Entwicklung, darunter ein sehr prestigeträchtiges 'Important Project of Common European Interest' (IPCEI), das zu mehr als 80% vom Staat finanziert wird. Der 100 MW Elektrolyseur mit Pipelineanschluss wird auf dem Betriebsgelände von APEX liegen, hat ein Investitionsvolumen von ca. EUR200 Mio. und soll 2027 in Betrieb genommen werden. Anschließend wird APEX den produzierten Wasserstoff (>7.500 t pro Jahr) kommerziell vertreiben und könnte damit bei einem unterstellten H2-Preis von EUR6/kg mindestens EUR45 Mio. p.a. erlösen. Angesichts des erwarteten sehr starken Marktwachstums und einer sich schnell füllenden Projektpipeline gehen wir davon aus, dass APEX in den nächsten Jahren sehr schnell wächst. Nach einem Umsatz von ca. EUR4 Mio. (FBe) im letzten Jahr prognostizieren wir für 2023 ca. EUR15 Mio. und für 2024 ca. EUR50 Mio. Wir bewerten das Unternehmen auf der Basis eines DCF-Modells und nehmen die Coverage mit einem Kursziel von EUR9,00 und einer Kaufempfehlung auf.





First Berlin Equity Research on 27/04/2023 initiated coverage on exceet Group SCA (APEX) (ISIN: LU0472835155/ Bloomberg: EXC GR). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal placed a BUY rating on the stock, with a EUR 9.00 price target.



Abstract:

Following the reverse takeover by exceet Group SCA in January 2023, APEX Group is now a Prime Standard listed provider of complete green hydrogen infrastructure solutions. These consist of an electrolyser, a hydrogen storage facility, a hydrogen fuel cell, or alternatively, an H2 combined heat and power plant, as well as an optional H2 refuelling station. These are controlled by advanced energy management software. APEX pursues an integrated business model that covers the development and construction of these hydrogen infrastructures, plus their ownership and operation. In the long term, APEX aims to become a producer of green hydrogen. As an early mover, the company has established a good competitive position to become a key player in the green hydrogen infrastructure market. Headquartered in Rostock-Laage, APEX has developed and built a grid-connected hydrogen infrastructure as a reference plant with an electrolysis capacity of 2 MW, which can completely supply the industrial park there with hydrogen-based green energy. Currently, three projects with a total capacity of 115 MW are under active development, including a prestigious 'Important Project of Common European Interest' (IPCEI), which is more than 80% financed by the state. The 100 MW electrolyser with a pipeline connection will be located on APEX's premises, has an investment volume of approximately EUR200m and is scheduled to be commissioned in 2027. APEX will then sell the produced hydrogen (>7,500 t per year) commercially and could thus earn at least EUR45m p.a. at an assumed H2 price of 6 EUR/kg. Given the expected very strong market growth and a rapidly filling project pipeline, we assume that APEX will grow rapidly in the next few years. Having generated revenues of about EUR4m (FBe) last year, we forecast ca. EUR15m in 2023 and around EUR50m in 2024. We value the company based on a DCF model and initiate coverage with a EUR9.00 target price and a Buy recommendation.



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



Kontakt für Rückfragen

