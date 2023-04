Die Einführung der ANCHORBIT -Technologie durch GA Drilling und ihre erfolgreiche Validierung auf einem Nabors-Testgelände ist ein entscheidender Schritt zur Erschließung von "Geothermal Anywhere" im globalen Maßstab

GA Drilling, a.s. ("GA Drilling") hat die erste öffentliche Vorführung seines neuen Tiefbohrwerkzeugs ANCHORBIT veranstaltet. GA Drilling hat das Werkzeug entwickelt, um die Kosten für Tiefengeothermiebohrungen erheblich zu senken, indem die Bohrgeschwindigkeit verdoppelt und die Lebensdauer der Bohrköpfe in harten und abrasiven Formationen verlängert wird.

Der Test wurde am 25. April 2023 in Zusammenarbeit mit Nabors Industries Ltd. ("Nabors") (NYSE: NBR) in deren Technologiezentrum in Houston durchgeführt. Die Integration der innovativen Bohrwerkzeuge von GA Drilling in die branchenführenden automatisierten Bohrverfahren von Nabors wird voraussichtlich die Kommerzialisierung des Feldes beschleunigen und die traditionellen wirtschaftlichen Hindernisse für tiefe Geothermieprojekte beseitigen. Dies sollte den weltweiten Zugang zu geothermischer Energie erweitern.

GA Drilling, ein Unternehmen für geothermische Technologien mit Niederlassungen in Houston (USA), Bratislava (Slowakei) und Bristol (Großbritannien), ist ein Pionier im Bereich der fortschrittlichen Bohrungen unter Verwendung von Plasma- und thermomechanischen Technologien sowie im Bereich Bewegung/Verankerungsexpertise.

Die Erschließung der Geothermie erfordert neue, tiefe Bohrtechnologien

Geothermische Kraftwerke liefern seit Jahrzehnten rund um die Uhr Energie, allerdings nur in bestimmten tektonisch aktiven Gebieten wie Kalifornien oder Island, wo nur relativ flache Bohrungen erforderlich sind. An allen anderen Orten haben die konventionellen Technologien bisher keine kosteneffizienten Bohrungen ermöglicht. GA Drilling bringt bahnbrechende Technologien auf den Markt, um diese gewaltige, fossilfreie Grundlast-Energiequelle schrittweise überall dort zu erschließen, wo sie benötigt wird. So können weltweit Terawatt an sauberer Energie aus noch nie dagewesenen Tiefen gewonnen und die kommerziellen Möglichkeiten der geothermischen Energie erschlossen werden.

ANCHORBIT ist speziell für harte Gesteinsformationen mit hohen Temperaturen entwickelt worden

ANCHORBIT ist ein Laufsystem für das Bohrloch, das Vibrationen verhindert und die Stabilität beim Bohren mit Rotationssystemen in harten und abrasiven Formationen verbessert, wie sie bei tiefen und heißen geothermischen Projekten häufig vorkommen. Unter diesen Bedingungen sollte ANCHORBIT die Penetrationsrate und die Lebensdauer des Meißels verdoppeln, da das Werkzeug die Stabilisierung des Meißels im Bohrloch ermöglicht und somit mehr Gewicht auf den Meißel ausübt. Derzeit ist das Bohren unter solchen Bedingungen mit Vibrationen, einer geringen Eindringtiefe und einem häufigen Austausch der Bohrer verbunden.

ANCHORBIT wurde entwickelt, um die Wirtschaftlichkeit von Bohrungen zu verbessern und mehr geothermische Projekte wirtschaftlich realisierbar zu machen. Es handelt sich um eine Plug-and-Play-Lösung mit konventionellem Drehbohren, welche die sofortige Vermarktung nach dem letzten Entwicklungszyklus ermöglichen wird. Es ist auch als Teil der PLASMABIT Technologie von GA Drilling konzipiert, die die geothermische Bohrindustrie grundlegend verändern wird.

Erfüllung der Dekarbonisierungsziele

Geothermische Energie ist die einzige saubere, erneuerbare und zuverlässige Grundlast-Energiequelle. Aufgrund der begrenzten geografischen Verteilung von oberflächennahem Hochtemperaturgestein bleibt ihr komplettes Potenzial jedoch bisher weitgehend ungenutzt. ANCHORBIT wurde entwickelt, um Tiefbohrungen in harte Formationen mit hohen Temperaturen zu einem Preis zu ermöglichen, der mit dem konventioneller Bohrungen in flachen Bohrlöchern vergleichbar ist. Diese bewährten Technologien zielen darauf ab, kristallines Gestein mit hohen Penetrationsraten in Tiefen von mehr als 5 km (3 Meilen) zu durchdringen. Saubere Energie wird erzeugt, indem in der Erdkruste erhitztes Wasser gewonnen und an der Oberfläche in Strom umgewandelt wird. Aufbauend auf einer gemeinsamen technologischen Infrastruktur und der Fähigkeit, fast überall auf der Welt Zugang zur Geothermie zu haben, wird GA Drilling die Verfügbarkeit von kohlenstofffreien Energieoptionen für die Stromerzeugung beschleunigen und erweitern. Geothermie ist auch eine ideale Lösung, um kohlenstoffintensive Kohlekraftwerke nachzurüsten, Emissionen zu vermeiden und die Energieunabhängigkeit der Länder von fossilen Brennstoffen zu stärken.

Kommentare des Managements

Igor Kocis, Gründer und CEO von GA Drilling, sagte: "Mehrere Jahre lang hat unser Team unermüdlich daran gearbeitet, saubere, grundlastfähige geothermische Energie an jedem Ort der Welt zu ermöglichen. Wir sind begeistert, dass wir heute in einem echten Bohrloch eine bedeutende Leistung demonstriert haben: den erfolgreichen Einsatz unseres ersten ANCHORBIT Werkzeugs, das für die heutigen Geothermieprojekte geeignet ist. Es wird ihre Renditen verbessern, das Risiko reduzieren und der derzeitigen Branche helfen, Projekte auf neue Gebiete auszuweiten. Wir beginnen eine neue Ära für unser Unternehmen und für die gesamte Geothermie-Branche, um ein entscheidender Akteur im Energiemix zu werden. Mit diesem Durchbruch haben wir einen weiteren großen Schritt auf dem Weg gemacht, unser Versprechen von "Geothermal Anywhere" anzubieten."

Tomas Kristofic, Gründer und CTO von GA Drilling, sagte: "ANCHORBIT ist eine exzellente Mischung aus bestehenden Technologien, "gewürzt" mit einzigartigen Innovationen. Das Ergebnis ist eine beispiellose Verbesserung der Leistung und Konsistenz der bestehenden Bohrtechnologien. Es ist ein lang erwarteter Schritt auf dem Weg zu einer bahnbrechenden Technologie, die eine geothermische Revolution ermöglicht."

Siggi Meissner, President, Energy Transition and Industrial Automation bei Nabors Industries, sagte: "Ich gratuliere GA Drilling zu der erfolgreichen Demonstration der ANCHORBIT-Technologie. Der Test lieferte wertvolle Erfahrungen und Informationen für die Integration neuer, innovativer geothermischer Werkzeuge auf Nabors-Bohrinseln. Wir freuen uns auf die Fortsetzung unserer Zusammenarbeit mit GA."

Über GA Drilling

GA Drilling bietet mit seinen patentierten Technologien ANCHORBIT und PLASMABIT eine bahnbrechende Lösung für eine lokale und unabhängige Quelle für Strom, Heizung, sauberes Wasser und Nahrungsmittelproduktion in einer instabilen Welt. Das Unternehmen wird skalierbare, modulare Lösungen für die kohlenstofffreie geothermische Energieerzeugung zur Verfügung stellen. Geothermische Energie ist die einzige erneuerbare Quelle für saubere und grundlastfähige Energie, die 24/7/365 zur Verfügung steht. Sie funktioniert unabhängig von den Wetterbedingungen oder dem Tag-Nacht-Zyklus. PLASMABIT sorgt für eine erhebliche Verkürzung der Betriebszeit und Kosteneinsparungen. Sie bohren schneller, tiefer und kostengünstiger durch jedes Material, einschließlich Hartgestein und Stahl. Die Technologie ist das Ergebnis jahrelanger Forschung und Entwicklung mit mehr als 25 eingetragenen Patenten, unterstützt von einem Vollzeitteam von über 60 Ingenieuren und Forschern, Industriegeldern, Investoren, EU-Forschungszuschüssen und strategischen Technologieentwicklungspartnerschaften mit führenden Unternehmen der Bohrindustrie in Europa, den USA und Asien: www.gadrilling.com.

Über Nabors Industries

Nabors Industries (NYSE: NBR) ist ein führender Anbieter von Spitzentechnologie für die Energieindustrie. Mit Niederlassungen in mehr als 15 Ländern hat Nabors ein globales Netzwerk aus Mitarbeitern, Technologie und Ausrüstung aufgebaut, um Lösungen für eine sichere, effiziente und verantwortungsvolle Energieerzeugung bereitzustellen. Durch die Nutzung seiner Kernkompetenzen, insbesondere in den Bereichen Bohrung, Technik, Automatisierung, Data Science und Fertigung, will Nabors die Zukunft der Energie innovativ gestalten und den Übergang zu einer kohlenstoffärmeren Welt ermöglichen. Erfahren Sie mehr über Nabors und seine führende Rolle in der Energietechnologie: www.nabors.com.

