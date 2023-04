Im heutige Kurzportrait geht es um Costco Wholesale, das hinter Walmart zweitgrößte Einzelhandelsunternehmen der USA. Allerdings hat Costco ein bestechend einfaches Geschäftsmodell: Costco verzichtet auf die Gewinnmargen beim Verkauf an seine Abnehmer. Und weil deshalb die Preise so unverschämt günstig sind, rennen die Menschen dem Unternehmen natürlich die Bude ein. Zusätzlich setzt Costco auf große Mengen und große Portionen, so dass insbesondere Familien auf ihre Kosten kommen. Die Costco-Unternehmensgruppe betreibt ein Netz von Warenlagerhäusern vor allem in den USA und Kanada, in denen die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...