Meta Platforms zurück auf Wachstumskurs!

Richard Pfadenhauer,

UniCredit Bank

Drei Quartale in Folge verbuchte Meta Platforms rückläufige Zahlen. Im ersten Quartal 2023 gelang die Trendwende. Das Umsatzplus der Facebook-Mutter fiel zwar mit rund drei Prozent klein aus. Die Marktteilnehmer hatten jedoch deutlich schlechtere Zahlen erwartet. Konzernchef Mark Zuckerberg hat das Jahr 2023 als "Year of Efficiency" erklärt. Es gibt Anzeichen, dass die eingeleiteten (Kostensenkungs-) Maßnahmen greifen könnten. Er rechnet auch im laufenden Quartal mit einem Umsatzplus. Als Wachstumstreiber gilt dabei unter anderem Software mit Künstlicher Intelligenz. "Unsere KI-Arbeit führt zu guten Ergebnissen in allen unseren Anwendungen und Geschäftsbereichen. Wir werden auch effizienter, so dass wir schneller bessere Produkte entwickeln können und uns in eine bessere Position bringen, um unsere langfristige Vision zu verwirklichen", erklärte Zuckerberg bei der Vorlage der Q1-Zahlen. "Es scheint zudem ein Licht am Ende des Tunnels zu geben, wenn es um die Verlangsamung der digitalen Werbung geht, die Meta in früheren Gewinnzyklen verunsichert hat." Derweil hält der Konzernchef an seiner Zukunftsvision von virutellen Welten fest. Die Aktie legte im Vorfeld der Geschäftszahlen bereits deutlich zu und macht gestern nachbörslich einen weitern Sprung. Von Wachstumsraten aus vergangenen Tagen ist der Konzern jedoch noch weit entfernt. Hiobsbotschaften könnten die Aktie somit schnell wieder unter Druck setzen.

Chart: Meta Platforms

Widerstandsmarken: 222,25/264,40/304,50 USD

Unterstützungsmarken: 171,40/198,00 USD

Die Aktie von Meta Platforms hat Anfang des Jahres den langfristigen Abwärtstrend nach oben durchbrochen und die Kursgewinne zügig bis zur 200 USD-Marke ausgebaut. Nach einer Seitwärtsbewegung zwischen 171,40 und 198,00 USD von Anfang Februar bis Mitte März erfolgte die nächste Aufwärtswelle bis 222,25 USD. Gestern nach Handelsschluss schob sich das Papier in den Bereich von 232,80 USD und damit über das jüngste Hoch. Bestätigt sich dieser Ausbruch eröffnet sich daraus aus technischer Sicht weiteres Aufwärtspotenzial bis zur oberen Begrenzung des Aufwärtstrendkanals von 264,40 USD. Unterstützung findet die Aktie von Meta Platforms zwischen 198 und 222,25 USD. Ein Trendwechsel deutet sich frühestens unterhalb dieser Zone an.

Meta Platforms in USD; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 28.12.2021-27.04.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Meta Platforms in USD; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 28.04.2018- 27.04.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Tradingmöglichkeiten

Turbo Bull Open End auf Meta Platforms für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in USD Reset Barriere in USD Hebel Letzter Bewertungstag Meta Platforms HC54Y3 4,51 183,79918 183,79918 4,7 Open End Meta Platforms HC5S7R 2,74 203,12748 203,12748 7,8 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 27.04.2023; 12:10 Uhr

Turbo Bear Open End auf Meta Platforms für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in USD Reset Barriere in USD Hebel Letzter Bewertungstag Meta Platforms HC5UG2 3,16 266,131268 266,131268 -6,7 Open End Meta Platforms HC5UG1 2,33 257,126822 257,126822 -8,9 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 27.04.2023; 12:10 Uhr

Weitere Produkte auf die Aktie der Meta Platforms finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Meta Platforms zurück auf Wachstumskurs! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).