(shareribs.com) Ottawa 27.04.2023 - Der Verkauf von Cannabis in Kanada ist im Februar zurückgegangen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat bleibt jedoch ein deutliches Plus. Wie die kanadische Statistikbehörde Statistics Canada kürzlich mitteilte, ist der Verkauf von Cannabis zu Konsumzwecken in Kanada im Februar auf 365,7 Millionen CAD zurückgegangen - ein Minus von 7,5 Prozent gegenüber dem Vormonat. ...

