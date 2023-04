Das Produkt-, Dienstleistungs- und Lösungsportfolio der OpSec Group zielt darauf ab, den gesamten Lebenszyklus der Optimierung, der Monetarisierung und des Schutzes von Marken und geistigem Eigentum abzudecken

Nach Ansicht von Investcorp Europe sind die Finanzergebnisse der OpSec Group mit einem geschätzten Pro-forma-Gesamtumsatz in Höhe von etwa 218 Mio. USD im Geschäftsjahr 2023 (zum 31. März 2023) und einer Verbesserung der EBITDA-Marge vom Geschäftsjahr 2021 bis zum Geschäftsjahr 2023 sehr überzeugend

Der erwartete Pro-forma-Unternehmenswert des fusionierten Unternehmens beträgt etwa 426 Mio. USD

Diese Transaktion wird durch einen Backstop in Höhe von 50 Mio. USD durch den Sponsor von Investcorp Europe unterstützt, wobei OpSec Group bis zu 199 Mio. USD an Bruttotransaktionserlösen erzielen kann, sofern die Aktionäre von Investcorp Europe ihre Anteile zurückkaufen

Die Transaktion wird die Wachstumsinitiativen teilweise finanzieren und das Portfolio an Kernlösungen der OpSec Group durch Produktentwicklung und potenzielle Akquisitionen erweitern

Der Webcast einer Konferenzschaltung unter der Leitung der OpSec Group und Investcorp Europe sowie die dazugehörige Investorenpräsentation sind abrufbar unter https://www.opsecsecurity.com/investors/

OpSec Group, ein weltweiter Marktführer bei Lösungen für den Markenschutz und das Management von geistigem Eigentum (IP), und Investcorp Europe Acquisition Corp I (Nasdaq: IVCB) ("Investcorp Europe"), eine zweckgebundene Akquisitionsgesellschaft, haben heute bekannt gegeben, dass sie eine definitive Vereinbarung über einen Unternehmenszusammenschluss unterzeichnet haben, die die Umwandlung der OpSec Group in eine Aktiengesellschaft vorsieht. Nach Vollzug des geplanten Unternehmenszusammenschlusses wird das neue Unternehmen unter dem Namen "OpSec Group" firmieren.

Das Unternehmen im Überblick

Die OpSec Group ist ein weltweiter Marktführer beim Management und Schutz von Marken und geistigem Eigentum und hilft Unternehmen, den Wert ihrer Identitäten, Ideen und Assets durch eine Reihe von technologiegestützten Dienstleistungen, Produkten und Lösungen zu optimieren, zu monetarisieren und zu schützen. Etwa 5.000 der weltweit bekanntesten Marken aus den Bereichen Medien und Technologie, Sport und Bekleidung, Konsum- und Industrieprodukte sowie Regierungen und Finanzinstitutionen vertrauen OpSec, wenn es darum geht, den Wert und die Integrität ihres physischen und digitalen geistigen Eigentums und Markenportfolios von Handelszeichen und Technologie bis hin zu Produkten und Content effektiv zu schützen. Derzeit ist OpSec ein Portfoliounternehmen unter der Führung von Investcorp Technology Partners, einer Tochtergesellschaft des Sponsors von Investcorp Europe. Nach dem geplanten Unternehmenszusammenschluss wird ein Fonds, der von einem Mitglied der Muttergesellschaft von Investcorp Europe, Investcorp Holdings B.S.C., verwaltet wird, weiterhin eine kontrollierende wirtschaftliche und stimmrechtliche Beteiligung halten.

Am 18. April 2023 erwarb die OpSec Group das in Kopenhagen (Dänemark) ansässige Unternehmen Zacco, das auf die Verwaltung und den Schutz geistigen Eigentums spezialisiert ist. Zacco bringt sowohl eine langjährige Tradition als auch einen bahnbrechenden Ansatz für geistiges Eigentum mit und unterstützt Kunden bei Aufbau und Pflege ihrer Markenideen, ihrer Identität und ihrer Technologie innerhalb eines herkömmlichen Regelwerks zum Schutz geistigen Eigentums. OpSec Group wird die jeweiligen Stärken der beiden Unternehmen zusammenführen, um Kunden dabei zu helfen, den Wert ihrer IP-Portfolios zu maximieren, neue Chancen wahrzunehmen und Schwachstellen und Bedrohungen zu bekämpfen, die diese mit sich bringen können.

Für die kombinierte OpSec Group, zu der auch Zacco gehört, wird für das Geschäftsjahr 2023 ein Pro-forma-Umsatz von etwa 218 Mio. USD erwartet. 95 des Gesamtumsatzes von OpSec ist wiederkehrend und basiert auf bestehenden Verträgen. Die OpSec Group kann auf eine überzeugende Erfolgsbilanz in Bezug auf Kundenservice und Qualität mit einer jährlichen Kundenbindung von etwa 90 bei einer Basis von mehr als 5.000 Kunden verweisen. Im Zuge dieser robusten Umsatzdynamik sind die EBITDA-Margen in den Geschäftsjahren 2021 bis 2023 gestiegen.

Über die Jahrzehnte ihrer Unternehmensgeschichte hat sich die OpSec Group durch eine Kombination aus organischem Wachstum und strategischen Übernahmen zu einem Marktführer im Bereich Markenschutz und IP-Management entwickelt. OpSec ist in sechs Hauptmarktsegmenten tätig:

IP-Portfoliomanagement umfasst Beratungs- und Verwaltungsdienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus des geistigen Eigentums, von IP-Portfolio-Audits, Strategien und Registrierungen bis hin zu relevanten IP- und digitalen Dienstleistungen wie Validierung, Erneuerung, Überwachung und Digital Asset Management. Markenlösungen umfassen Lizenzierung, Merchandising, Markenaufwertung und Produktrückverfolgbarkeit. Dabei werden in der Regel physische Produkte wie Sicherheitsetiketten oder Kleidungsstücke mit Software kombiniert, die Lizenzprogramme und die Einhaltung von Vorschriften in der Lieferkette oder im Vertrieb unterstützt. Online-Markenschutz beinhaltet technologiegestützte Dienste zur Aufdeckung und Verfolgung von Markenrechtsverletzungen, insbesondere des Verkaufs von Fälschungen und der Nachahmung von Markenidentitäten sowie der Rufschädigung, die aus der betrügerischen Nachahmung von Marken resultieren kann. Online-Medienschutz umfasst technologiegestützte Dienste zur Aufdeckung und Verfolgung von Onlineverletzungen von urheberrechtlich geschützten digitalen Medien, insbesondere Videos und Musik. Transaktionskarten beinhalten hochsichere Authentifizierungsmerkmale für Zahlungskarten, die von den Eigentümern globaler Zahlungsnetzwerke definiert und von den Kartenausstellern angewendet werden. Behördenlösungen schließen indirekte Steuerregelungen für kontrollierte Produkte wie Alkohol und Tabak sowie von Behörden ausgestellte Ausweise und andere amtliche Dokumente ein.

"OpSec Group wurde gegründet mit dem Ziel, ein führendes Unternehmen im Bereich Markenschutz und -aufwertung zu werden", so Dr. Selva Selvaratnam, CEO bei OpSec Group. "Wir streben an, die Art und Weise, in der Unternehmen den erheblichen immateriellen Wert ihrer Marken und Produkte schaffen und schützen, grundlegend zu modernisieren. Mit einem geschätzten Volumen der weltweiten Fälle von Fälschung und Piraterie von 2,8 Billionen US-Dollar im Jahr 2022 ist die Bedrohung durch Nachahmer, Content-Piraten und Betrüger immens und wird angesichts des anhaltenden Wachstums von E-Commerce, Online-Inhalten und sozialen Medien weiter ansteigen. Die Entwicklung, die Pflege und der Schutz von geistigem Eigentum und Markenidentitäten sind unter diesen Bedingungen zweifellos zu einer der höchsten Prioritäten für führende Unternehmen geworden. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Investcorp Europe, um unsere Präsenz in diesem Bereich auszubauen und die vor uns liegenden Wachstumschancen zu nutzen."

Bei der OpSec Group arbeiten Materialwissenschaftler, Optikingenieure und Produktdesigner mit IP-Experten, Ermittlern, Onlineanalysten und Softwareingenieuren zusammen. Ihr globales Team von rund 1.300 Mitarbeitern setzt sich dafür ein, die Integrität von Marken und deren geistigem Eigentum weltweit zu schützen, und ist in sicheren Produktionsstätten, Designlabors, Servicezentren und einer Sicherheitszentrale tätig. Innovation bildet das Herzstück der OpSec Group, neben technischen Talenten und einer Roadmap mit überzeugenden neuen Produkten, Dienstleistungen und Lösungen.

"Wir alle bei Investcorp Europe sehen der Zusammenarbeit mit der OpSec Group bei dieser Transaktion erwartungsvoll entgegen. Selva und das beeindruckende Führungsteam der OpSec Group verfügen über fundierte Kenntnisse in allen Bereichen der Optimierung, der Monetarisierung und des Schutzes von geistigem Eigentum und Marken", erklärt Baroness Ruby McGregor-Smith C.B.E., CEO bei Investcorp Europe. "Sie haben ein solides Angebot aufgebaut, das einige der wertvollsten Marken der Welt schützt. Ich bin überzeugt davon, dass die OpSec Group sehr gut aufgestellt ist, um langfristigen Wert für alle Stakeholders zu schaffen."

"Unser Ziel seit der Gründung von Investcorp Europe bestand darin, ein Unternehmen zu identifizieren und bei seinem Gang an die Börse zu unterstützen und insbesondere eine differenzierte Opportunity zu präsentieren, die für unsere Aktionäre überzeugend und attraktiv ist", erklärt Hazem Ben-Gacem, Chairman bei Investcorp Europe und Co-CEO bei Investcorp Holdings B.S.C. "Wir sind davon überzeugt, dass die OpSec Group eine großartige Gelegenheit darstellt, in einen wahrhaft globalen, kategoriedefinierenden Marktführer bei Markenschutz und -aufwertung zu investieren, und dass die Struktur dieser Transaktion dem Unternehmen ermöglichen wird, auf einer noch breiteren Plattform zu agieren."

OpSec Group Highlights für Investoren

Weltweit führender Anbieter von IP-/Markenoptimierung, -monetarisierung und -schutz mit umfassendem Angebot

mit Große, schnell wachsende adressierbare Märkte , die von einer Reihe von Makrotrends profitieren und ihre Ausgaben für geistiges Eigentum und Marken erhöhen

, die von einer Reihe von Makrotrends profitieren und ihre Ausgaben für geistiges Eigentum und Marken erhöhen Innovationsorientierter Anbieter von Lösungen, die mithilfe von proprietärer Technologie und modernen Softwareplattformen optimiert werden

Außergewöhnliche Breite des Kundenstamms , der etwa zwei Drittel des Interbrand-Rankings der 100 besten globalen Marken repräsentiert

, der etwa zwei Drittel des repräsentiert Starkes Managementteam mit jahrzehntelanger Erfahrung und überzeugender Erfolgsbilanz bei Fusionen und Übernahmen sowie der Integration

und überzeugender Erfolgsbilanz bei sowie der Integration Erhebliche Wachstumsperspektiven durch kontinuierliche Expansion in bestehende/benachbarte Märkte und neue Fähigkeiten auch durch Fusionen und Übernahmen

durch kontinuierliche Expansion in bestehende/benachbarte Märkte und neue Fähigkeiten auch durch Fusionen und Übernahmen Überzeugende Finanzkennzahlen, untermauert durch einen hohen Anteil wiederkehrender Umsätze sowie starkes Wachstum und attraktive Rentabilität

Zusammenfassung der Transaktion

Der Pro-forma-Unternehmenswert des fusionierten Unternehmens beläuft sich auf rund 426 Mio. USD. Diese Transaktion wird durch einen Backstop in Höhe von 50 Mio. USD durch den Sponsor von Investcorp Europe unterstützt, wobei bis zu 199 Mio. USD an Bruttotransaktionserlösen möglich sind, sofern die Aktionäre von Investcorp Europe ihre Anteile zurückkaufen. Alle weiteren Erlöse werden in der Bilanz ausgewiesen, wobei die derzeitigen Investoren 96 ihrer Pro-forma-Beteiligung behalten.

Die Transaktion, die von den Boards of Directors der OpSec Group und von Investcorp Europe einstimmig genehmigt wurde, einschließlich eines Sonderausschusses des Board of Directors von Investcorp Europe, der zum Zweck der Bewertung der Transaktion eingerichtet wurde, unterliegt der Zustimmung durch die Aktionäre von Investcorp Europe und anderen üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der Erteilung bestimmter behördlicher Genehmigungen, und wird voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2023 abgeschlossen.

Weitere Informationen zur geplanten Transaktion, einschließlich einer Kopie der Vereinbarung über den Unternehmenszusammenschluss und der Investorenpräsentation, werden in einem aktuellen Bericht auf Form 8-K enthalten sein, der von Investcorp Europe bei der Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereicht und unter www.sec.gov abrufbar sein wird. OpSec Holdings, eine neu gegründete, auf den Kaimaninseln registrierte Gesellschaft mit beschränkter Haftung ("OpSec Holdings"), wird nach Vollzug des Unternehmenszusammenschlusses die fortbestehende Aktiengesellschaft sein und im Zusammenhang mit der Transaktion eine Registrierungserklärung (die eine Vollmachtserklärung und einen Prospekt enthalten wird) bei der SEC einreichen.

Berater

Citigroup Global Markets Inc. ("Citigroup") fungiert als Kapitalmarktberater und Credit Suisse Securities (USA) LLC ("CS") als Finanz- und Kapitalmarktberater von Investcorp Europe, während Shearman Sterling LLP als Rechtsberater von Investcorp Europe agiert. Proskauer Rose LLP tritt als Rechtsberater der OpSec Group und der OpSec Holdings auf. Skadden, Arps, Slate, Meagher Flom LLP fungiert als Rechtsberater der Citigroup und der CS.

Informationen zur Konferenzschaltung für Investoren

Führungskräfte der OpSec Group und von Investcorp Europe werden heute, am 26. April 2023, um 8.30 Uhr ET eine gemeinsame Konferenzschaltung für Investoren einrichten, um die geplante Transaktion zu erörtern. Ein Webcast der vorbereiteten Ausführungen sowie eine dazugehörige Investorenpräsentation sind abrufbar auf der Investor Relations Website der OpSec Group unter https://www.opsecsecurity.com/investors/.

Über Investcorp Europe Acquisition Corp I

Investcorp Europe Acquisition Corp I ist eine zweckgebundene Akquisitionsgesellschaft, die gegründet wurde zur Durchführung einer Fusion, eines Aktientauschs, eines Erwerbs von Vermögenswerten, eines Aktienkaufs, einer Umstrukturierung oder eines ähnlichen Unternehmenszusammenschlusses mit einem oder mehreren Unternehmen in Westeuropa, einschließlich Großbritanniens, in Nordeuropa und gegebenenfalls in der Türkei sowie mit Unternehmen, die sich auf Unternehmensdienstleistungen, Konsumgüter und Lifestyle, Nischenfertigung und Technologie konzentrieren. Investcorp Europe wird vom Chairman Hazem Ben-Gacem, dem Vice-Chairman Peter McKellar, der CEO Baroness Ruby McGregor Smith, CBE, dem CIO Alptekin Diler und dem CFO Craig Sinfield-Hain geleitet. Der Börsengang von Investcorp Europe fand im Dezember 2021 statt, und die Stammaktien der Klasse A sind an der Nasdaq unter dem Kürzel IVCB notiert.

Über die OpSec Group

Die OpSec Group ist ein weltweiter Marktführer bei der Optimierung, der Monetarisierung und dem Schutz von Marken und geistigem Eigentum. Die OpSec Group blickt auf eine jahrzehntelange Unternehmenstradition zurück und ist stolz darauf, viele der weltweit führenden Markeninhaber, Lizenzgeber und Inhaber von Medienrechten sowie Regierungen und Finanzinstitute zu betreuen. Als Innovator und Pionier auf dem Gebiet des IP- und Markenschutzes ist die OpSec Group auf den Wert und die Gefährdung von Marken in physischen und digitalen Bereichen spezialisiert. Die OpSec Group vereint mehrere Disziplinen, die vom IP-Management über das Sicherheitsdesign bis hin zur Softwareentwicklung reichen, um zu gewährleisten, dass die Lösungen markenorientiert, praktisch und effektiv sind.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung und mündliche Stellungnahmen, die von Zeit zu Zeit von Vertretern von Investcorp Europe, der OpSec Group und OpSec Holdings abgegeben werden, können Aussagen enthalten, die keine historischen Fakten sind, sondern zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen der geltenden Wertpapiergesetze, einschließlich des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995, darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen werden im Allgemeinen von Begriffen wie "glauben", "werden", "könnte", "schätzen", "fortsetzen", "vermuten", "beabsichtigen", "abzielen", "erwarten", "sollte", "würde", "planen", "vorhersagen", "projizieren", "Potenzial", "scheinen", "künftig", "Prognose" und ähnlichen Wörtern begleitet, die zukünftige Ereignisse oder Trends vorhersagen oder andeuten und keine Aussagen über historische Fakten sind. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen über Prognosen, Schätzungen und Vorhersagen von Umsätzen und anderen Finanz- und Leistungskennzahlen sowie Prognosen von Marktchancen und -erwartungen, die erwarteten Erlöse aus der Transaktion, die Fähigkeit, den Unternehmenszusammenschluss zu vollziehen, wenn die Aktionäre von Investcorp Europe nicht zustimmen oder andere Abschlussbedingungen der Vereinbarung über den Unternehmenszusammenschluss nicht erfüllt werden, das Eintreten von Ereignissen, die zu einer Beendigung der Vereinbarung über den Unternehmenszusammenschluss führen könnten, die Fähigkeit, die erwarteten Vorteile des Unternehmenszusammenschlusses zu erkennen, den Umfang der Rückkaufanträge der Aktionäre von Investcorp Europe, den geschätzten impliziten Eigenkapitalwert des zusammengeschlossenen Unternehmens, die Wettbewerbsfähigkeit der OpSec Group in ihrer Branche, die Fähigkeit der OpSec Group, ihr Geschäft zu skalieren und das Geschäftswachstum zu fördern, die Liquiditätslage des zusammengeschlossenen Unternehmens nach dem Vollzug und der Zeitpunkt des Vollzugs des Unternehmenszusammenschlusses. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Vorhersagen, Projektionen und sonstige Aussagen über zukünftige Ereignisse, die auf aktuellen Erwartungen und Annahmen beruhen und daher Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen. Leser sollten die Risiken und Unwägbarkeiten, die im endgültigen Prospekt von Investcorp Europe, der am 17. Dezember 2021 bei der SEC eingereicht wurde (der "endgültige Prospekt von Investcorp Europe"), und im Jahresbericht auf Form 10-K für das am 31. Dezember 2022 beendete Geschäftsjahr, jeweils unter der Überschrift "Risk Factors", sowie in anderen Unterlagen von OpSec Holdings oder Investcorp Europe, die bei der SEC eingereicht wurden oder künftig eingereicht werden, einschließlich der Vollmachtserklärung/des Prospekts, sorgfältig prüfen. Es können zusätzliche Risiken bestehen, die Investcorp Europe und die OpSec Group derzeit nicht kennen oder derzeit als unwesentlich einschätzen, die jedoch ebenfalls dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Erwartungen abweichen. Darüber hinaus spiegeln zukunftsgerichtete Aussagen die Erwartungen, Pläne oder Prognosen von Investcorp Europe, der OpSec Group und OpSec Holdings hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Ansichten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider. Investcorp Europe, OpSec Group und OpSec Holdings erwarten, dass sich ihre Einschätzungen aufgrund späterer Ereignisse und Entwicklungen ändern werden. Obwohl Investcorp Europe, die OpSec Group und OpSec Holdings sich dazu entschließen könnten, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt zu aktualisieren, lehnen Investcorp Europe, die OpSec Group und OpSec Holdings ausdrücklich jede Verpflichtung dazu ab. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sollten nicht als die Einschätzungen von Investcorp Europe, der OpSec-Gruppe und OpSec Holdings zu einem späteren Zeitpunkt als dem Veröffentlichungsdatum dieser Pressemitteilung betrachtet werden. Aus diesen Gründen sollte kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen gesetzt werden.

Zusätzliche Informationsquellen

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zur Zeichnung, zum Kauf oder zum Verkauf, eine Aufforderung zur Zeichnung, zum Kauf oder zum Verkauf oder eine Einladung zur Zeichnung, zum Kauf oder zum Verkauf von Wertpapieren oder die Aufforderung zur Stimmabgabe oder Zustimmung in irgendeiner Rechtsordnung gemäß oder in Verbindung mit der geplanten Transaktion oder anderweitig dar, noch findet ein Verkauf, eine Ausgabe oder eine Übertragung von Wertpapieren in irgendeiner Rechtsordnung unter Verstoß gegen geltendes Recht statt. Wertpapiere werden ausschließlich über einen Prospekt angeboten, der die Anforderungen von Section 10 des U.S. Securities Act von 1933, in seiner geltenden Fassung, sowie sonstige anwendbare gesetzliche Vorschriften erfüllt.

Im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion beabsichtigt OpSec Holdings, bei der SEC eine Registrierungserklärung auf Form F-4 einzureichen, die eine vorläufige Vollmachtserklärung/vorläufigen Prospekt und andere relevante Dokumente enthalten wird. Dabei handelt es sich um die Vollmachtserklärung, die an die Aktionäre von Investcorp Europe im Zusammenhang mit der Einholung von Stimmrechtsvollmachten für die Abstimmung der Aktionäre von Investcorp Europe über den geplanten Unternehmenszusammenschluss und andere in der Registrierungserklärung beschriebene Angelegenheiten gesandt wird, und den Prospekt für das Angebot und den Verkauf der Wertpapiere von OpSec Holdings, die im Zusammenhang mit dem Unternehmenszusammenschluss ausgegeben werden. AKTIONÄREN VON INVESTCORP EUROPE WIRD DRINGEND EMPFOHLEN, DEN PROSPEKT/DIE VOLLMACHTSERKLÄRUNG (EINSCHLIESSLICH ALLER ÄNDERUNGEN ODER ERGÄNZUNGEN DAZU UND ALLER DOKUMENTE, AUF DIE DARIN VERWIESEN WIRD) UND ANDERE RELEVANTE DOKUMENTE IM ZUSAMMENHANG MIT DER GEPLANTEN TRANSAKTION, DIE OPSEC HOLDINGS UND INVESTCORP EUROPE BEI DER SEC EINREICHEN WERDEN, SORGFÄLTIG UND VOLLSTÄNDIG ZU LESEN, SOBALD SIE VERFÜGBAR SIND, DA SIE WICHTIGE INFORMATIONEN ÜBER DIE GEPLANTE TRANSAKTION UND DIE PARTEIEN DER GEPLANTEN TRANSAKTION ENTHALTEN WERDEN. Aktionäre und Investoren können kostenlose Kopien der Vollmachtserklärung und anderer relevanter Unterlagen (sobald diese verfügbar sind) sowie andere von OpSec Holdings und Investcorp Europe eingereichte Dokumente auf der Website der SEC unter www.sec.gov abrufen. Kopien der Vollmachtserklärung/des Prospekts (sobald sie verfügbar sind) und der darin enthaltenen Unterlagen sind außerdem unentgeltlich auf der Website von Investcorp Europe unter www.investcorpspac.com erhältlich oder können angefordert werden bei: Investcorp Europe Holdings Acquisition Corporation, Century Yard, Cricket Square, Elgin Avenue, P.O. Box 1111, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands KY1-1102, Attention: Chief Executive Officer

Bewerber um Stimmrechtsvollmachten

Investcorp Europe, OpSec Group und OpSec Holdings sowie ihre jeweiligen Directors, Führungskräfte und bestimmte Mitarbeiter können gemäß den SEC-Vorschriften als Bewerber um Stimmrechtsvollmachten für die geplante Transaktion gelten. Informationen über die Directors und Führungskräfte von Investcorp Europe sind im endgültigen Prospekt von Investcorp Europe vom 17. Dezember 2021 im Zusammenhang mit dem Börsengang sowie in den nachfolgenden Einreichungen von Investcorp Europe bei der SEC zu finden. Weitere Informationen über die OpSec Group und OpSec Holdings und die anderen Bewerber um Stimmrechtsvollmachten sowie eine Beschreibung ihrer direkten und indirekten Beteiligungen, sei es durch Wertpapierbesitz oder auf andere Weise, werden in der Vollmachtserklärung/im Prospekt und anderen relevanten Unterlagen enthalten sein, die bei der SEC eingereicht werden (sobald sie vorliegen). Diese Dokumente können kostenlos bei den oben genannten Quellen angefordert werden.

