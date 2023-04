NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Meta nach Zahlen der Facebook-Mutter von 270 auf 305 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Sowohl die Geschäftsentwicklung im ersten Quartal als auch der Umsatzausblick auf das zweite Quartal sähen stark aus, schrieb Analyst Douglas Anmuth in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Meta zeige eine gute Kostendisziplin und schaffe es, das kurzfristige Umsatzwachstum und wichtige langfristige Investitionen in Künstliche Intelligenz und das Virtuelle-Realität-Projekt Metaverse im Gleichgewicht zu halten./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2023 / 03:35 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2023 / 04:00 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US30303M1027