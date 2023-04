DJ PTA-News: Pierer Industrie AG: Starke Performance auch in 2022

Wels (pta/27.04.2023/13:15) - * Umsatz: EUR 3.264,2 Mio. (+20%) * EBIT: EUR 269,4 Mio. (+22%) * EBITDA: EUR 482,5 Mio. (+14%) * Personal: 10.917 Mitarbeiter (+1.387), davon 7.072 in Österreich * Investitionen: EUR 389,4 Mio. (+38%), davon EUR 280 Mio. in Österreich * Vorzeitige Verlängerung Vorstandsmandat Mag. Friedrich Roithner (CFO)

Weiterhin starke Umsatz- und Ergebnisperformance im Geschäftsjahr 2022

Die Pierer Industrie-Gruppe, die Industriegruppe von Stefan Pierer, erzielte 2022 erneut ein Rekordergebnis. Trotz höchster Herausforderungen in den globalen Zulieferketten steigerte die Pierer Industrie AG ihren Umsatz um knapp 20% und erreichte somit einen Rekordumsatz von EUR 3.264,2 Mio.

Sowohl in der Zweirad-Gruppe (PIERER Mobility AG) als auch in der Automotiv-Gruppe (Pankl AG) verzeichnete Pierer Industrie deutliche Umsatzsteigerungen. Die börsennotierte PIERER Mobility AG steigerte ihren Umsatz im Geschäftsjahr 2022 um 19,4% auf einen neuen Rekordwert von EUR 2.437,2 Mio. Auch die Pankl AG steigerte den Umsatz um +18% auf EUR 836,5 Mio. im vergangenen Jahr und erzielte damit einen Rekordumsatz.

Das Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) in Höhe von EUR 269,4 Mio. verbesserte sich um 22,1% (Vorjahr: EUR 220,7 Mio.), was einer EBIT-Marge von 8,3% entspricht. Das operative Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) liegt mit EUR 482,5 Mio. um rund 14% über dem Vorjahreswert von EUR 423,6 Mio. Die EBITDA-Marge beläuft sich auf 14,8%.

Mitarbeiter

Zum 31.12.2022 waren in der Pierer Industrie-Gruppe insgesamt 10.917 Mitarbeiter beschäftigt, davon 6.088 in der PIERER Mobility-Gruppe und 4.306 in der Pankl AG-Gruppe. Rund 1.500 Mitarbeiter, das sind 14% der gesamten Belegschaft, sind in der Forschung & Entwicklung tätig. 2022 betrug der Anteil der weiblichen Beschäftigten rund 26,1%. Zum Bilanzstichtag befanden sich rund 420 Lehrlinge in Ausbildung, die in mehr als 20 Lehrberufen ausgebildet werden. Die Anzahl der weiblichen Lehrlinge ist zudem stetig gewachsen. Diese intensive Lehrlingsausbildung ist ein wesentliches Rückgrat in der Facharbeiterentwicklung.

Investitionen

Im Geschäftsjahr 2022 wurden EUR 389,4 Mio. in das weitere Wachstum investiert (Vorjahr: EUR 283,1 Mio.). Neben Investitionen in Sachanlagen in Höhe von rund EUR 202 Mio. sind rund EUR 161 Mio. in Produktentwicklung, vor allem im Zweiradbereich, hervorzuheben. Rund 72% der Gesamtinvestitionen wurden in Österreich investiert.

Vorzeitige Verlängerung Vorstandsmandat Mag. Friedrich Roithner (CFO)

Das Vorstandsmandat von Mag. Friedrich Roithner wird vorzeitig verlängert. Mag. Roithner wird für eine weitere Funktionsperiode von fünf Jahren, sohin vom 1.1.2024 bis 31.12.2028, zum Konzern-Finanzvorstand der Pierer Industrie-Gruppe bestellt. Weiters wechselte Mag. Roithner mit Ablauf der 26. ordentlichen Hauptversammlung der PIERER Mobility AG vom Vorstand in den Aufsichtsrat der Zweirad-Gruppe.

Der Jahresfinanzbericht 2022 wird am 27. April 2023 veröffentlicht und ist auf der Website der Gesellschaft www.piererindustrie.at unter folgendem Link abrufbar: https://www.piererindustrie.at/unternehmen/berichte/

Über die Pierer Industrie-Gruppe

Die Pierer Industrie-Gruppe ist eine führende europäische Fahrzeug-Gruppe mit dem Fokus auf das globale Powered-Two-Wheeler-Segment und den automotiven High-Tech-Komponentenbereich. Die Gruppe beschäftigt weltweit aktuell rund 11.000 Mitarbeiter mit einem aktuellen Gruppenumsatz von EUR 3,3 Milliarden.

Aussender: Pierer Industrie AG Adresse: Edisonstraße 1, 4600 Wels Land: Österreich Ansprechpartner: Mag. Michaela Friepeß Tel.: +43 7242 69402 E-Mail: info@piererindustrie.at Website: www.piererindustrie.at

ISIN(s): AT0000A2JSQ5 (Anleihe) Börsen: Amtlicher Handel in Wien

