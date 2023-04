London (www.fondscheck.de) - Carl Vine, Fondsmanager des M&G (Lux) Japan Fund (ISIN LU1670626446/ WKN A2JRAW) und des M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund (ISIN LU1670715975/ WKN A2JRA2) bei M&G Investments, ist optimistisch, dass die Börsenerträge in Japan weiter steigen.Das seien seine Gründe:Dieser Optimismus beruhe auf einer Art Selbsthilfe. Der Unternehmenssektor nutze die derzeit niedrigen Zinsen, um seine Margen zu erhöhen und um Strukturen und Strategien zu optimieren. Den Experten von M&G Investments gefalle diese Selbsthilfe-Story, weil sie keinen starken makroökonomischen Rückenwind erfordere. Aber: In der Tat könnte es zusätzlich einen makroökonomischen Push geben, der die positive Entwicklung weiter vorantreibe. Die Lohndynamik in Japan ändere sich gerade deutlich. Es sei nicht unwahrscheinlich, dass die inländische Wirtschaft in den kommenden Jahren ein Binnenwachstum verzeichnen werde, wenn der Konsum aufgrund höherer Löhne anziehe. Dies scheinen die meisten Anleger und Anlegerinnen aber nicht im Blick zu haben, so die Experten von M&G Investments. ...

