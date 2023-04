Vor dem Hintergrund gestern um 14:30 Uhr überraschend stark publizierter Zahlen zu den Investitionsgüter-Auftragseingängen der USA im März befestigte sich das erhöht konjunkturzyklische Edelmetall Platin erneut deutlich.In jedem Fall fielen die gestern in den USA publizierten Daten zu den Investitionsgüter-Auftragseingängen im März, nach den in den Vorwochen fast durchweg eher schwächeren Publikationen der US-Konjunktur- und Preisdaten, so überraschend positiv aus, dass sich der hierauf gestern um + 0,6 % auf 1093 USD erfolgte ...

