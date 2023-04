Der Social-Media-Konzern Meta (WKN: A1JWVX) hat nach +75% seit Jahresauftakt weitere +12% im nachbörslichen Handel am Mittwoch zugelegt. Inzwischen notiert die Aktie bereits bei 230 US$. Doch was sind die Gründe für den Kurssprung? Und kann die Rallye bei Meta weitergehen? Meta Plattform Inc., kurz Meta, ist aus dem Facebook-Konzern hervorgegangen. Neben den bisherigen Plattformen wie Facebook oder WhatsApp liegt der zukünftige Schwerpunkt im Aufbau ...

