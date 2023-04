In der vergangenen Woche hat Rudolf Witt, Vorstand der SBF AG, Aktien aus dem eigenen Bestand verkauft. Das hat am Markt Fragen aufgeworfen, der Kurs der Aktie kam unter Druck. Im Gespräch mit der Redaktion von 4investors.de erläutert Witt sein Handeln ausführlich. Er geht auf die Hintergründe ein und gibt einen Einblick in die aktuelle Aktionärsstruktur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...