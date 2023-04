Stuttgart (ots) -Die Verlage Klett und Carlsen kooperieren neu im Bereich schulischer Informatik. Mit einem gemeinsamen Arbeitsheft und einer App fördern sie spielerisch das Erlernen des Programmierens in der Schule. Das Material für die Klassen 5 und 6 aller Schulformen ist jetzt erschienen.Einer der zentralen Lernbereiche in der Informatik ist das Erlernen von Programmiersprachen. Deren Attraktivität im schulischen Kontext zu stärken, ist Ziel der jüngsten Kooperation zwischen den beiden Verlagshäusern Klett und Carlsen. Mit dem gemeinsamen Materialpaket Einfach programmieren, das aus einem Arbeitsheft, einer App mit über 300 Übungen sowie Handreichungen für Lehrkräfte besteht, lernen Kinder der Klassen 5 und 6 den spielerischen Umgang mit Algorithmen und Variablen auf Basis motivierender Geschichten. Das Material ist jetzt im Ernst Klett Verlag erschienen."Die Kooperation ist ein echter Glücksfall, in dessen Rahmen wir unsere Expertise in der Entwicklung hochwertiger Bildungsmedien und Carlsen seine Kompetenz in der Gestaltung spannender und altersgerechter Inhalte für Kinder einbringen konnten," freut sich Verena Schampaul, verantwortlich beim Ernst Klett Verlag für die Fachredaktion Informatik. "Der Ernst Klett Verlag engagiert sich bundesweit für das Fach Informatik und entwickelt zahlreiche Lernangebote für alle Klassen und Schulformen. Das neue Material ist eine großartige Ergänzung für Schulen.""Durch die innovative Verbindung von Buch und App können wir den Kindern eine Lernumgebung bieten, die nicht nur informativ, sondern auch unterhaltsam ist und so das Interesse am Programmieren fördert", ist Dr. Markus Dömer vom Carlsen Verlag überzeugt. "Mit dem Ernst Klett Verlag haben wir den richtigen Partner, um die Coding-Kompetenz an unseren Schulen auf breiter Basis zu entwickeln." Ihm geht es nicht nur darum, den Kindern das Programmieren beizubringen, sondern auch um das Erlernen einer neuen Denkweise, die bei der Lösung von Problemen hilft und die Kreativität fördert.Auch Diana Knodel, Autorin und Gründerin von AppCamps und fobizz, ist die Förderung von Medienbildung und Informatik seit Jahren ein wichtiges Anliegen. Sie freut sich über die Überarbeitung ihres Buches als Material für den Unterricht: "Mit dem Arbeitsheft möchten wir Schülerinnen und Schüler auf spielerische Weise für digitale Themen begeistern und ihnen zeigen, wie digitale Produkte entstehen. Einfach programmieren legt die Grundlagen für das Verstehen von Algorithmen und bereitet die Kinder auf textuelle Programmiersprachen vor."Ergänzend zum Arbeitsheft ist neben den Lösungen auch Lehrkräftematerial kostenlos zum Download erhältlich. Die App Einfach programmieren gibt es kostenfrei in den Stores von Apple und Google. Für weitere Kooperationsprojekte bleiben die beiden Verlage im Gespräch.Einfach programmierenArbeitsheft für Klasse 5 und 6Mittlere Schulformen und Gymnasium48 Seiten, 6,95 EUR, ISBN: 978-3-12-007614-8Lösungen und Handreichungen für den Unterrichtkostenlos zum DownloadApp Einfach programmierenKostenlos in den Stores für iOS und AndroidWeitere Infos unter: https://www.klett.de/lehrwerk/einfach-programmieren-ausgabe-ab-2023Pressekontakt:Ernst Klett Verlag GmbHAnja VrachliotisPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitRotebühlstraße 7770178 StuttgartTelefon: +49 711 6672 1166Mobil: + 49 0174 975 2670eMail: pr@klett.dewww.klett.deOriginal-Content von: Ernst Klett Verlag GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28861/5496207