Die kanadische Element79 Gold ( WKN A3E41D / CSE ELEM ) konzentriert sich aktuell darauf, die historische Silber- und Goldmine Lucero wieder in Betrieb zu nehmen. Dabei untertage entnommene Proben erbrachten jetzt teilweise spektakuläre Edelmetallgehalte! Die Lucero-Mine lieferte in den 16 Jahren, die sie in Betrieb war, laut Element79 durchgehend hohe Gold- und Silbergehalte und zwischen 1998 und 2004 wurde eine Produktion von durchschnittlich 18.800 Unzen Gold und 435.000 Unzen Silber pro Jahr mit Gehalten von 14 g/t Gold und 373 g/t Silber gemeldet. Damals lagen zudem, so Element79 weiter, die Gewinnungsraten bei 94,5% (Gold) bzw. 85,5% (Silber). Vermutlich spekuliert Element79 darauf, dass man, falls es tatsächlich gelingen sollte, Lucero wieder in Produktion zu bringen, zumindest ansatzweise ähnlich hohe Gehalte erzielen kann. Und die heute präsentierten Ergebnisse, die von Pickproben stammen, die untertage aus mehreren Adern der Apacheta-Zone entnommen wurden, deuten auf jeden Fall an, dass das Potenzial besteht. Denn sie enthielten bis zu 402 g/t bzw. 11,7 oz/t Gold und bis zu 8.464 g/t bzw. 246,9 oz/t Silber! Element79 konzentrierte sich mit den Arbeiten des Monats April dabei auf drei verschiedene Abbaubereiche und bestätigte mit der hochgradigen Gold- und Silbervererzung zwei Ausrichtungen der mineralisierten Strukturen, wobei die Adern im Schnitt ca. 30cm mächtig sind. "Die jüngsten Untersuchungsergebnisse bestätigen die hochgradige Beschaffenheit des Projekts Lucero und stimmen mit der sichtbaren Mineralisierung überein, die bei Besuchen vor Ort und von früheren Betreibern beobachtet wurde", erklärte James Tworek, CEO von Element79 Gold. "Wir haben den Vorteil eines fliegenden Starts, da das Lucero-Projekt in der Vergangenheit in Produktion war und viele Untertagebaue weiterhin zugänglich sind." Mit den jüngsten Arbeiten und deren Ergebnissen zeigt Element79 erneut das signifikante Potenzial des Lucero-Projekts auf und bekräftigt die These, dass dort weitere, kommerziell auszubeutende Adern vorhanden sind, die zuvor aufgrund des mangelnden Einsatzes moderner Explorationsmethoden nicht entdeckt wurden. Das Unternehmen werde nun monatliche Arbeitsprogramme durchführen und unter anderem Beprobungen und Kartierungen in den Gebieten Pillune und Sando Alcalde durchführen, die in der Vergangenheit bedeutende Produzenten waren, so CEO Tworek. Das laufende Explorationsprogramm von Element79 für das Jahr 2023 umfasst zusätzliche Oberflächen- und Untertagekartierungen, Probenahmen, Vermessungen, Datenerhebungen und Bohrungen, um bestehende und neue Vererzungszonen zu identifizieren und weiter abzugrenzen. Diese Daten sollen laut dem Unternehmen in ein geologisches Modell zur Planung von Bohrungen einfließen und die identifizierten Erzvorkommen in Hinsicht auf ihre wirtschaftliche Konzentration und Produktionsfähigkeit bewerten. Die Ergebnisse dieses Programms werden die nächsten Schritte des Unternehmens bei der Weiterentwicklung des Projekts bestimmen, bei denen es sich um aggressivere Bohrpläne oder / und die Entnahme von Großproben handeln könnte. Fazit: Die heute präsentierten Goldgehalte kann man mit Fug und Recht als spektakulär bezeichnen. Es handelt sich zwar "nur" um Pickproben, doch deuten diese an - auch über die genannten, besonders hohen Gehalte hinaus -, dass die Geschichte der Lucero-Mine als Lieferant hochgradigen Goldes und Silbers weitergehen könnte. Noch ist es bis dahin ein weiter Weg und die Risiken nach wie vor hoch, die heutigen Ergebnisse sind aber unserer Ansicht nach ein Schritt in die richtige Richtung. 